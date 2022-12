Vượt qua Serbia, Thụy Sĩ giành suất vào vòng 1/8 World Cup 2022

Sau "cơn mưa" bàn thắng trên sân 974 - Ras Abu Aboud rạng sáng 3-12, tuyển Thụy Sĩ vượt qua đối thủ Serbia với tỉ số 3-2 và giành tấm vé cuối tham dự vòng 1/8 World Cup 2022.



Châu Á lại lập kỳ tích, Hàn Quốc đánh bại Bồ Đào Nha giành vé đi tiếp

Shaqiri (phải) mở tỉ số trận đấu

nhưng Serbia (áo đỏ) nhanh chóng gỡ hòa rồi vươn lên dẫn trước





Lượt trận cuối của bảng G World Cup 2022 chứng kiến trận đấu tâm điểm mang tính quyết định quyền đi tiếp giữa Thụy Sĩ và Serbia. Trước trận đấu, thầy trò HLV Murat Yakin có một trận thắng, 1 trận thua và tạm xếp nhì bảng đấu trong khi Serbia ở cuối với vỏn vẹn 1 điểm.



Qua hai lượt đấu, "Rossocrociati" thể hiện là đội bóng có lối chơi tấn công đa dạng, phòng ngự hiệu quả. Hệ thống phòng ngự hai tầng của tuyển Thụy Sĩ khó bị xuyên thủng nếu chơi phòng ngự phản công. Nhưng với mục tiêu có điểm để nắm quyền tự quyết vào vòng 1/8, đoàn quân của ông Yakin đã chủ động chơi đôi công với Serbia.





Trận đấu diễn ra kịch tính và quyết liệt



Thụy Sĩ và Serbia không xa lạ gì nhau khi từng chạm trán ở World Cup 2018 với kết quả 2-1 nghiêng về "Rossocrociati". Đó cũng là lí do để khán giả tin rằng Granit Xhaka và các đồng đội tuyển Thụy Sĩ nhỉnh hơn đối thủ ở trận tái đấu này và sẽ có được tấm vé đi tiếp.



Thế trận cởi mở của hai đội cũng là lí do khiến trận đấu trở nên hấp dẫn với "cơn mưa" bàn thắng mãn nhãn và màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục. Chờ đợi đối thủ tấn công và bộc lộ sơ hở khâu phòng thủ, tuyển Thụy Sĩ đã mở tỉ số ngay phút 20 do công Shaqiri.





Serbia những tưởng sẽ thắng trận





...nhưng phải ngậm ngùi nhìn đối thủ đi tiếp







Người hâm mộ Thụy Sĩ vui sướng với tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2022



Chỉ 6 phút sau, chân sút kỳ cựu Mitrovic san bằng tỉ số 1-1 cho Serbia trước khi đồng đội Vlahovic gia tăng cách biệt cho những chú "đại bàng" phút 35. Những tưởng hai bàn thua liên tiếp sẽ khiến tinh thần thi đấu của Thụy Sĩ sụp đỗ nhưng họ đã kịp đưa trận đấu về lại thế cân bằng ở cuối hiệp 1, sau khi Embolo ghi bàn ở phút 44.



Cột mốc trận đấu diễn ra ngay đầu hiệp đấu thứ 2, khi Thụy Sĩ bất ngờ tăng tốc và Freuler trở thành người hùng với pha lập công ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 ở phút 48. Kết quả này giúp Thụy Sĩ là giành vé cuối cùng vào thi đấu vòng 1/8 World Cup 2022 với vị thế nhì bảng G.



Có cùng 6 điểm với Brazil song kém hơn chỉ số phụ, Thụy Sĩ sẽ phải chạm trán Bồ Đào Nha ở vòng 1/8, trong khi Selecao chỉ phải đối đầu đấu thủ yếu hơn đến từ châu Á là Hàn Quốc.

