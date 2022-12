FIFA sẽ thay đổi thể thức World Cup 2026 vì vòng bảng World Cup 2022 quá hay  

Theo tờ The Guardian (Anh), FIFA đang xem xét nghiêm túc khả năng thay đổi kế hoạch thi đấu ở vòng bảng tại World Cup 2026 với 48 đội, chia 16 bảng, mỗi bảng 3 đội, thành 12 bảng mỗi bảng 4 đội.





Lý do là sự kịch tính ở vòng bảng tại World Cup 2022 đang diễn ra ở Qatar quá hấp dẫn, các trận đấu cuối với các bảng có nhiều đội chỉ có 1 điểm nhưng vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp và đã thi đấu rực lửa cho đến tận những giây phút cuối cùng.





Kế hoạch thi đấu ở World Cup 2026 sẽ có sự thay đổi vì sự hấp dẫn ở World Cup 2022 đang diễn ra. Ảnh: Reuters



Đó là diễn biến căng thẳng xảy ra như ở lượt cuối bảng C với các trận Ba Lan gặp Argentina hay Mexico gặp Ả Rập Xê Út, hoặc như rạng sáng nay 2.12 ở bảng E “tử thần” tuyển Đức với 1 điểm nhưng vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp trong trận gặp Costa Rica (thắng 4-2). Nhưng cuối cùng "Xe tăng" Đức bị loại đau đớn chỉ vì đối thủ mạnh cùng bảng là Tây Ban Nha bất ngờ để thua ngược Nhật Bản 1-2…



Do đó, thể thức 1 bảng 4 đội như hiện nay ở World Cup được xem là tối ưu và các trận diễn ra đều hết sức hấp dẫn cho đến lượt cuối.



Trong khi tại World Cup 2026, FIFA đã thông qua kế hoạch tăng số lượng lên 48 đội và thể thức thi đấu sẽ chia thành 16 bảng, với mỗi bảng 3 đội, lấy 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào vòng knock-out 32 đội.



Ở thể thức này, tại vòng bảng các đội thi đấu ít hơn 1 trận so với các kỳ World Cup trước đây, nhưng có thêm 1 trận từ vòng knock-out 32 đội, sau đó là các trận ở vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết. Tổng cộng, dù World Cup 2026 (do Mỹ, Mexico và Canada đồng tổ chức) tăng lên 48 đội, có thêm số trận được tăng lên 80 trận so với 64 như hiện nay, nhưng cũng sẽ kết thúc trong vòng khoảng 1 hơn tháng thi đấu như hiện nay.



Thời gian thi đấu này được xem phù hợp với các giải VĐQG và lịch thi đấu toàn cầu.



Hiện đang xuất hiện nhiều lo ngại, và cả FIFA cũng phải cân nhắc, vì vòng bảng ở World Cup 2026 với mỗi bảng 3 đội được xem rất dễ xảy ra tiêu cực. Như trường hợp lượt cuối có 1 đội không thi đấu, thì 2 đội còn lại dễ dàng có “thỏa thuận ngầm” tùy theo diễn biến để dàn xếp tỷ số có lợi cùng đi tiếp.



Tuy nhiên, việc thay đổi kế hoạch vòng bảng World Cup 2026 với 12 bảng mỗi bảng 4 đội lại đưa đến con số trận tổng cộng lên đến 104 trận, và thời gian giải sẽ kéo dài ra có thể gây ảnh hưởng lịch đấu các giải VĐQG và cầu thủ cũng cày ải nhiều trận hơn. Ở thể thức này, FIFA sẽ lấy 2 đội nhất nhì mỗi bảng đi tiếp cùng 8 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất (vẫn tổng cộng 32 đội) vào vòng knock-out.



Tờ The Guardian cho biết, hiện đã có nhiều sự vận động hành lang tại Doha, Qatar cho khả năng FIFA thay đổi thể thức vòng bảng World Cup 2026 theo xu hướng này, vì sẽ tăng số trận, bảo đảm sự kịch tính và công bằng, cũng như trên hết là giá trị bản quyền truyền hình tăng lên, các nhà tài trợ cũng rất hào hứng.



Mặc dù vậy, điều quan trọng là việc thay đổi sẽ gây xung đột lợi ích dữ dội với các CLB và các giải VĐQG toàn cầu, khi họ phải chứng kiến cầu thủ thi đấu liên tục và lịch đấu thì trở nên hỗn loạn do thời gian thi đấu ở World Cup 2026 chắc chắn sẽ kéo dài hơn so với dự kiến 32 ngày.



Theo Giang Lao (TNO)