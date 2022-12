AFF Cup 2022: Thua tiếp Singapore, tuyển Myanmar đối mặt nguy cơ bị loại sớm  

Tối 24.12, tuyển Myanmar nhận tiếp trận thua thứ 2 ở bảng B giải AFF Cup 2022 trước Singapore với tỷ số 2-3 trên sân khách Jalan Besar khiến đứng trước khả năng sớm bị loại.





Ở bảng B giải AFF Cup 2022 này còn có tuyển Việt Nam ra quân thắng tuyển Lào 6-0. Trong khi Singapore thi đấu trận đầu tiên, còn Myanmar do trận ra quân trên sân nhà để thua Malaysia 0-1 nên buộc phải thắng đội bóng Đảo quốc sư tử để tìm lại hy vọng tranh vé vào bán kết.



Tuyển Singapore (áo đỏ) ngược dòng đánh bại Myanmar 3-2 trên sân nhà Jalan Besar với mặt cỏ sân nhân tạo. Ảnh: FAS



Tuy nhiên, dù có bàn dẫn trước 1-0 ở phút 34 do công tiền đạo Maung Maung Lwin ghi, tuyển Myanmar rốt cuộc lại để mất cơ hội của mình chỉ vì hàng thủ mắc nhiều sai sót. Trong đó, họ đã để tuyển Singapore thi đấu không có gì nổi bật bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 ở cuối hiệp 1 do tiền đạo Ilhan Fandi ghi sau pha đánh đầu cận thành.



Tiếp đó, ngay đầu hiệp 2 hàng thủ lỏng lẻo của Myanmar tiếp tục mắc sai sót khiến đội nhà trả giá khi Shah Shahiran nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Singapore sau cú sút xa bất ngờ.



Nỗ lực sau đó của Myanmar giúp họ có bàn cân bằng tỷ số 2-2 cũng do Maung Maung Lwin ghi ở phút 66. Mặc dù vậy, một lần nữa sự chểnh mảng ở hàng thủ Myanmar lại khiến họ trả giá đắt khi chỉ sau pha phát bóng nhanh của thủ môn Zaiful Nizam (Singapore) giúp tiền đạo Shawal Anuar dễ dàng thoát xuống ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho đội bóng Đảo quốc sư tử ở phút 74.



Sau bàn thua, các cầu thủ Myanmar mất bình tĩnh thi đấu trả đũa đối thủ và phải trả giá với chiếc thẻ đỏ của hậu vệ Nanda Kyaw (phút 81). Thi đấu thiếu người, Myanmar đành phải nhận tiếp trận thua thứ 2 ở bảng B và đối mặt nguy cơ sớm bị loại.



Ở bảng B, trong lượt đấu tới ngày 27.12, tuyển Singapore gặp Lào lúc 17 giờ, còn tuyển Việt Nam gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình lúc 19 giờ 30. Trong khi tuyển Myanmar còn 2 trận gặp tuyển Lào ngày 30.12 và tuyển Việt Nam ngày 3.1.2023.

Theo Giang Lao (TNO)