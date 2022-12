10 sự kiện thể thao thế giới nổi bật trong năm 2022

Thể thao thế giới trở lại sôi động trong năm 2022 với nhiều sự kiện đáng chú ý. Dưới đây là 10 điểm nhấn trong 12 tháng qua.

1. FIFA World Cup 2022

Ảnh: Xinhua

World Cup 2022 tại Qatar diễn ra vào cuối năm nhưng có thể được đặt lên vị trí hàng đầu trong những sự kiện nổi bật nhất, xét cả về quy mô lẫn mối quan tâm.

World Cup của “những cái đầu tiên” để lại nhiều ấn tượng đặc biệt cả về chuyên môn lẫn hình ảnh, kết thúc bằng chức vô địch thế giới đầu tiên cho Lionel Messi và là lần thứ ba cho bóng đá Argentina.

2. Olympic, Paralympic mùa đông

Ảnh: Xinhua

Olympic và Paralympic mùa đông diễn ra vào đầu năm tại Bắc Kinh (Trung Quốc) với khẩu hiệu “Cùng nhau chia sẻ tương lai”, diễn ra trong điều kiện không có khán giả. Olympic mùa đông có 2.871 vận động viên đại diện cho 91 đội tham gia. 109 kỷ lục mới được thiết lập.

Diễn ra sau khoảng 1 tháng, Paralympic mùa đông có 564 vận động viên của 46 đoàn thể thao quốc gia.

3. Tour de France

Jonas Vingegaard vô địch Tour de France. Ảnh: AFP

Năm 2022 là sự kiện lần thứ 109 của giải đua xe đạp lớn nhất thế giới được tổ chức. Khác với những năm trước, giải đấu bắt đầu tại Đan Mạch từ ngày 1.7 và kết thúc ở Đại lộ Champs-Elysses ngày 24.7. Jonas Vingegaard lần đầu tiên giành chiến thắng, vượt qua tay đua 2 năm liên tiếp vô địch trước đó là Tadej Pogacar.

4. The Open Championship

Cameron Smith vô địch The Open Championship. Ảnh: TOC

Còn được gọi là The Open hoặc British Open, đây là giải đấu lâu đời nhất trong làng golf thế giới và cũng là 1 trong 4 giải đấu lớn nhất trong năm. Năm 2022 kỷ niệm năm thứ 150 thành lập, lẽ ra đã được tổ chức từ năm 2021 nhưng bị hoãn do dịch COVID-19. Tại Old Course ở St Andrews, Scotland, Cameron Smith là người chiến thắng, với tổng 268 gậy (-20 gậy), nhận 2,5 triệu USD tiền thưởng.

5. Real Madrid lần thứ 14 vô địch Champions League

Ảnh: UEFA

Real Madrid một lần nữa buộc các đối thủ phải ngả mũ trước bản lĩnh của họ, khi lần lượt lội ngược dòng trước Paris St Germain, Chelsea, Manchester City để vào chung kết và hạ gục Liverpool.

Tại chung kết, sự cố đáng tiếc là nhiều cổ động viên Liverpool không thể vào sân dù có vé, lực lượng an ninh còn tấn công họ bằng hơi cay vì cho rằng họ cố tình vào sân bất hợp pháp.

6. Roger Federer, Serena Williams giải nghệ

Ảnh: Tennis

Một trong những ấn tượng khó quên là lời chia tay đầy ngậm ngùi và đẫm nước mắt của Federer, 41 tuổi. Rafael Nadal ngồi cạnh, nước mắt lưng tròng khi chia tay một đối thủ vĩ đại, một người bạn thân khiến thể thao thế giới cũng phải thổn thức theo.

“Tàu tốc hành” dừng lại, cô em nhà Williams cũng chọn con đường đi mới cho mình, mặc dù cho đến thời điểm này, tay vợt người Mỹ vẫn tránh dùng từ “giải nghệ”.

7. Rafael Nadal lập kỷ lục Grand Slam, Carlos Alcaraz số 1 thế giới

Ảnh: AFP

Sau năm 2021 đầy thất vọng, Nadal trở lại với xuất phát là chức vô địch Australian Open, chính thức vượt qua Federer và Novak Djokovic về số Grand Slam. Sau đó là chiến thắng tại French Open để có Grand Slam thứ 22. Tuy phải rút lui ở bán kết Wimbledon và chỉ vào vòng 4 US Open nhưng Nadal vẫn kết thúc năm với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng thế giới (tăng 4 bậc).

Quần vợt Tây Ban Nha có mùa giải thành công khi Alcaraz kết thúc năm với vị trí số 1 thế giới. Tay vợt 19 tuổi giành 5 chức vô địch, trong đó có lần đăng quang đầu tiên tại US Open.

8. LIV Golf vs PGA Tour

Ảnh: Golf

Cuộc nội chiến trong làng golf thế giới thực sự gây chú ý với thể thao thế giới trong năm qua. LIV Golf mới hình thành và có sự chống lưng từ Saudi Arabia trở thành sức hút lớn về tài chính. Điều đó kéo theo một cuộc nổi loạn của nhiều golfer hàng đầu thuộc PGA Tour, kéo theo cuộc đấu khẩu, kiện tụng kéo dài và chưa thể kết thúc.

9. Sự trở lại của Novak Djokovic, Christian Eriksen

Ảnh: AFP

Câu chuyện của Djokovic là khởi đầu cho thể thao thế giới năm 2022, khi anh bị trục xuất khỏi Australia do không tiêm vaccine. Tưởng như sẽ khiến anh suy sụp và rất ít cơ hội thi đấu, nhưng từ cuối năm, Nole trở lại mạnh mẽ để có 5 danh hiệu, trong đó có Wimbledon (Grand Slam thứ 21) và ATP Finals.

Với Eriksen lại là câu chuyện “từ cõi chết trở về”. Sau những gì xảy ra ở EURO 2020 diễn ra vào năm ngoái, ai cũng nghĩ sự nghiệp của anh sẽ kết thúc. Nhưng tiền vệ người Đan Mạch trở lại và thi đấu như chưa hề có chuyện gì với quả tim của anh vậy. Anh thậm chí còn trở lại đội tuyển Đan Mạch và tham dự World Cup 2022.

10. Max Verstappen bảo vệ chức vô địch F1

Ảnh: F1

Mùa giải F1 kết thúc ngày 20.11, tuy nhiên, khác với cuộc đua căng thẳng của mùa giải 2021, Verstappen đã chiến thắng sớm 4 vòng đấu ở mùa giải 2022.

Trong mùa giải với những thay đổi quy định về kết cấu xe, tay đua người Hà lan quá ổn định, vượt qua sức ép ban đầu từ Charles Leclerc, trong khi Lewis Hamilton sa sút, để năm thứ hai liên tiếp đăng quang.