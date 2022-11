Nhận định bảng E World Cup 2022: Tây Ban Nha, Đức tranh ngôi đầu

Lịch thi đấu bảng E World Cup 2022 (giờ Việt Nam) Ngày 23.11 20h00: Đức vs Nhật Bản 23h00: Tây Ban Nha vs Costa Rica Ngày 27.11 17h00: Nhật Bản vs Costa Rica Ngày 28.11 02h00: Tây Ban Nha vs Đức Ngày 2.12 2h00: Tây Ban Nha vs Nhật Bản 2h00: Đức vs Costa Rica