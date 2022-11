Brazil và 'nỗi khổ nhiều tiền đạo'

Tuyển Brazil đang được kỳ vọng rất lớn tại World Cup 2022 là sẽ ghi nhiều bàn thắng đẹp mắt. Bởi trong tay HLV Tite đang có quá nhiều tiền đạo đẳng cấp, nhưng đó cũng là “nỗi khổ” của ứng viên nặng ký này.





Brazil mà được xem là ứng cử viên vô địch số 1 trước thềm World Cup thì đó luôn là chuyện… xưa như trái đất. Nhưng tất nhiên, chẳng ai quên rằng tư thế “ứng viên số 1” thường làm cho Selecao gây thất vọng khi rời giải, hơn là thành công. Đã 20 năm trôi qua kể từ lần gần đây nhất Brazil vô địch World Cup. Và khi hy vọng đăng quang tăng lên thật cao (kỳ World Cup 2014, ngay trên sân nhà), đó cũng là lúc Brazil chuốc lấy thất bại nặng nhất lịch sử (thua Đức 1-7 ở vòng bán kết, rồi thua luôn 0-3 trong trận tranh hạng 3 với Hà Lan).



Thật ra, thiên hạ chỉ “nói quá” về sức mạnh của đội chủ nhà World Cup 2014, chứ Brazil khi ấy chẳng có gì đáng kể ngoài Neymar, và bản thân Neymar khi ấy cũng chưa xứng đáng được xem là ngôi sao hàng đầu thế giới. Thất bại của Brazil tại World Cup 2006, 2010, 2018 đáng lưu ý hơn về mặt chuyên môn. Và đó đều là những thất bại nặng tính chuyên môn, liên quan đến lối chơi cũng như con người cụ thể.





Brazil có quá nhiều tiền đạo xuất sắc khiến HLV Tite không biết sẽ chọn ai. Ảnh: AFP





Tiền đạo Gabriel Jesus không ghi được bàn nào, trở thành một trong những “của nợ” được bàn nhiều nhất tại World Cup 2018. Còn tại World Cup 2006, đối phương chỉ cần nhìn vào đội hình ra sân của Brazil là có thể thất kinh hồn vía, khi thấy Kaka, Adriano, Ronaldo, Ronaldinho cùng góp mặt trong hàng công. Đó là hai thái cực của một vấn đề: Brazil lúc có quá nhiều hảo thủ tấn công, lúc lại có quá ít người nổi bật, và dù quá nhiều hay quá ít thì rắc rối vẫn xoay quanh câu hỏi hóc búa: họ phải tấn công như thế nào?



Mùa này, Gabriel Jesus tỏa sáng, góp công rất lớn trong việc đưa Arsenal lên ngôi đầu bảng tạm thời ở Premier League. Nhưng trong các trận quốc tế cuối cùng trước VCK World Cup, Jesus đã không được HLV Tite triệu tập. Chưa biết chắc chắn điều gì, nhưng nếu rút cuộc Jesus không có tên trong danh sách tham dự World Cup 2022, thì đó chẳng bao giờ là “bất ngờ động trời”. Từ nhiều năm nay, đội tuyển Brazil của Tite đã có thói quen bỏ Jesus, hoặc có dùng thì cũng không để anh đá tiền đạo cắm, không giao trọng trách ghi bàn, chiến thuật của hàng công không hướng đến việc ưu tiên kiến tạo cơ hội cho Jesus.



Ngoài Jesus, Brazil hiện có hơn chục tiền đạo nổi tiếng - hơn cả số hảo thủ trong toàn bộ đội hình ra sân của các đội khác! Chỉ tính riêng hàng ngũ các ngôi sao trẻ (23 tuổi trở xuống), đã thật sự khoác áo ĐTQG, đã thấy có Rodrygo, Vinicius Junior (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal), Antony (M.U), Matheus (Atletico Madrid). Ngoài ra là Richarlison (Tottenham), Neymar (PSG), Raphinha (Barcelona), Roberto Firmino (Liverpool), Pedro, Gabriel Barbosa (Flamengo)… Đấy là còn chưa tính mẫu tiền vệ/tiền đạo, như Philippe Coutinho (Aston Villa)!



Tại World Cup 2018, Pháp vô địch với tiền đạo cắm Olivier Giroud không hề ghi bàn dù đá đủ 7 trận! Đó là vấn đề chiến thuật. Nhưng điều này còn là sự can đảm trong quan điểm bóng đá “không cần tiền đạo ghi bàn” của Didier Deschamps. Khác biệt ở đây là: giả sử HLV Tite cũng muốn “đá bằng tiền vệ”, ông làm sao đủ can đảm để chấp nhận những phương án không dùng tiền đạo thực thụ, hoặc dùng nhưng không hướng đến nhiệm vụ ghi bàn?



Ngôi sao tiền đạo Brazil thì rõ là mỗi người mỗi kiểu, do họ chơi bóng hằng tuần trong những môi trường bóng đá khác nhau, khoác áo những CLB khác nhau, được “phục vụ” bởi những cách tấn công, chuyền bóng khác nhau. Ai cũng nói Vinicius (Real Madrid) hoặc Neymar (PSG) là những tiền đạo thượng thặng trong thời điểm này. Họ có còn nói vậy sau khi World Cup kết thúc, hoặc nói vậy khi Vinicius, Neymar khoác áo đội tuyển Brazil?



Có câu “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Vậy, “cái biết” về đội tuyển Brazil đang làm cho các đối thủ hoang mang. Chẳng ai biết rõ danh sách tiền đạo Brazil tại VCK World Cup. Thậm chí, chính HLV Tite còn chưa chắc thật sự biết ông cần gì, sẽ chọn ai, trong hơn chục tiền đạo nổi tiếng hiện thời. Gabriel Jesus đó - ai dám khẳng định ngôi sao này sẽ vắng mặt, hay có mặt, trong danh sách chính thức dự World Cup mà Tite dự kiến công bố vào đầu tuần sau!

Theo Kinh Thi (TNO)