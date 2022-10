Đã xác định được 9 đội vào vòng 1/8 Champions League

Lượt trận thứ 5 vòng bảng UEFA Champions League diễn ra đêm qua, rạng sáng nay (26.10) với những kết quả thú vị, qua đó xác định thêm 4 tấm vé vượt qua vòng đấu bảng để vào vòng 1/8.

Ở bảng E, Chelsea giành chiến thắng 2-1 trước RB Salzburg. 3 điểm kịch tính trước đối thủ giúp “The Blues” có 10 điểm, hơn 3 điểm so với AC Milan xếp nhì và 4 điểm so với RB Salzburg xếp hạng ba nên sớm vào vòng 1/8 với ngôi nhất bảng (nếu thua trận cuối vẫn hơn đối đầu so với AC Milan).

Dortmund cầm hòa Man City, cùng nhau vào vòng 1/8 Champions League. Ảnh: UEFA

Ở bảng G, Dortmund xuất sắc cầm hòa 0-0 với Man City. Kết quả này khiến bảng G ngã ngũ trước 1 vòng đấu khi Man City chắc chắn xếp nhất bảng với 11 điểm (hơn đối đầu Dortmund), Dortmund xếp nhì với 8 điểm, chính thức vượt qua vòng bảng. Sevilla 5 điểm đang xếp hạng ba nhưng thua đối đầu so với Dortmund nên hết cơ hội cạnh tranh.

PSG đè bẹp Maccabi Haifa. Ảnh: UEFA

Tại bảng H, PSG vượt qua Maccabi Haifa 7-2, đoạt vé đi tiếp với 11 điểm. Benfica thắng Juventus 4-3 để có cùng 11 điểm và nối gót PSG vào vòng 1/8. Ngôi nhất, nhì bảng đấu này sẽ phân định ở vòng đấu cuối.

Cầu thủ Benfica ăn mừng chiến thắng Juventus 4-3. Ảnh: UEFA

Như vậy tính đến hiện tại đã xác định được 9 đội vào vòng 1/8 UEFA Champions League là Napoli (bảng A); Club Brugge (bảng B); Bayern (bảng C); Chelsea (bảng E); Real Madrid (bảng F); Man City, Dortmund (bảng G); PSG, Benfica (bảng H). 7 đội còn lại vào vòng 1/8 sẽ được xác định ở các lượt trận tiếp theo.