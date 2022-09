U.20 Lào hạ đẹp đối thủ, tiếp tục gây bất ngờ ở giải châu Á?

Ở trận ra quân vòng loại U.20 châu Á 2023, U.20 Lào đã có chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0 trước U.20 Guam.





Các pha lập công của U.20 Lào lần lượt được ghi bởi Siphongphan (phút 31), Khounthoumphone (phút 39) và Louanglath (phút 88). Chiến thắng này giúp U.20 tạm vươn lên dẫn đầu bảng C của vòng loại U.20 châu Á 2023 với 3 điểm và hiệu số +3. Ở trận đấu còn lại của bảng C, U.20 Palestine hòa 2-2 với U.20 Yemen.



Lào là nước đăng cai tổ chức các trận đấu ở bảng C của vòng loại U.20 châu Á 2023. Ngoài chủ nhà U.20 Lào, bảng đấu này có sự góp mặt của Palestine, Yemen, Nhật Bản và Guam. Vì bảng C có 5 đội, nên ở lượt trận đầu tiên, U.20 Nhật Bản không thi đấu.





Louanglath ăn mừng sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng đậm đà cho U.20 Lào. Ảnh: LFF



Có lợi thế sân nhà, mục tiêu của U.20 Lào chính là giành tấm vé tham dự VCK U.20 châu Á 2023 tại Uzbekistan vào năm sau. Ở bảng C, U.20 Nhật Bản được đánh giá là quá mạnh so với phần còn lại và nhiều khả năng sẽ giành tấm vé vào vòng chung kết với ngôi nhất bảng. Chính vì vậy, U.20 Lào phải cố gắng giành kết quả tốt trước các đội còn lại trong bảng để cạnh tranh tấm vé dành cho 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.



Ở lượt trận thứ 2 của bảng C vào ngày 12.9, U.20 Lào sẽ tiếp đón U.20 Nhật Bản. Dù cơ hội giành điểm là rất nhỏ, nhưng trong bóng đá không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra, đặc biệt là đối với bóng đá trẻ.





Đây là lứa cầu thủ tiềm năng của bóng đá Lào (đỏ). Ảnh: LFF



Đây là lứa cầu thủ nhận được sự đầu tư lớn và rất có tiềm năng của bóng đá Lào. Trước đó, U.19 Lào đã từng tạo ra bất ngờ lớn tại giải U.19 Đông Nam Á 2022 cách đây không lâu. Họ chơi rất hay để vượt mặt U.19 Malaysia (đội sau đó vô địch) để vào bán kết với vị trí nhất bảng B. Sau đó, U.20 Lào đã khiến cho nhiều người phải sốc hơn khi thắng luôn U.20 Thái Lan ở bán kết để giành quyền vào chơi trận chung kết. Tuy nhiên, ở trận đấu cuối cùng, U.20 Lào không thể khuất phục U.20 Malaysia thêm một lần nữa khi nhận thất bại 0-2 và về đích với vị trí á quân của giải U.19 Đông Nam Á.

Theo Nghi Thạo (TNO)