U.19 Lào gây sốc vào bán kết giải U.19 Đông Nam Á trước 1 vòng đấu

Chiều 9.7, U.19 Lào tiếp tục gây sốc giải U.19 Đông Nam Á khi có trận thắng thứ 3 liên tiếp lần này trước U.19 Singapore tỷ số đậm 3-1 ở lượt áp chót bảng B, sớm giành vé vào bán kết trước 1 vòng đấu.





U.19 Lào hiện do HLV người Đức, ông Michael Weiss dẫn dắt cùng với đội U.23 và tuyển Lào, đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc tại giải U.19 Đông Nam Á năm nay khi sau 3 trận ở bảng B giành kết quả toàn thắng ngoạn mục để sớm lấy vé vào bán kết.





U.19 Lào (áo trắng) trở thành hiện tượng thú vị ở giải U.19 Đông Nam Á năm nay. Ảnh: FAS





Trước đó, U.19 Lào sau 2 trận thắng Timor Leste 2-0 và Campuchia 2-1, tiếp tục cho thấy sự lên chân của mình trong cuộc gặp đối thủ mạnh U.19 Singapore chiều ngày 9.7 khi hoàn toàn áp đảo đối thủ từ đầu trận.



Ngay phút thứ 5, U.19 Lào đã có bàn mở tỷ số 1-0 sau cú sút từ xa của hậu vệ Phoutthavong Sangvilay khiến thủ môn Firman Faizal (U.19 Singapore) lúng túng mắc lỗi đón sai hướng để bóng bay thẳng vào lưới trống.



Có bàn thắng sớm, U.19 Lào càng chơi càng tự tin trước sự bế tắc của U.19 Singapore. Nhờ đó, ở cuối hiệp 1 trong những phút bù giờ tiền đạo Sisouphonh Ackhavong có pha thoát xuống ngoạn mục, nhận đường chuyền chọc khe tuyệt đẹp từ đồng đội ghi bàn gia tăng cách biệt lên 2-0 cho đội bóng trẻ của đất nước xứ sở Triệu Voi.



Cách biệt tỷ số an toàn, giúp trong hiệp 2 các cầu thủ U.19 Lào thi đấu rất chắc chắn trước nỗ lực của U.19 Singapore tìm bàn gỡ, nhưng không tạo nhiều tình huống đáng chú ý. Thậm chí, U.19 Lào còn tận dụng cơ hội từ sai sót của thủ môn U.19 Singapore ở phút 69 để nâng tỷ số lên 3-0 với bàn thắng do công cầu thủ vào thay người Athit Louanglath ghi. Ở cuối trận, U.19 Singapore mới có bàn rút ngắn tỷ số còn 1-3 do công thủ quân Khairin Nadim ghi.



Với kết quả này, sau 3 trận toàn thắng U.19 Lào có 9 điểm hiệu số +5 sớm giành 1 vé ở bảng B vào bán kết giải U.19 Đông Nam Á. Ở lượt cuối U.19 Lào gặp U.19 Malaysia (đội gặp U.19 Timor Leste lúc 19 giờ tối nay 9.7, tranh chấp suất còn lại đi tiếp).

Theo Giang Lao (TNO)