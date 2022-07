Thắng Thái Lan 3-0, tuyển nữ Philippines lần đầu lên 'ngôi hậu' Đông Nam Á

Tối 17.7, tuyển nữ Philippines thể hiện sức mạnh đang lên khi đánh bại đối thủ mạnh Thái Lan 3-0 để lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á.





Trước đó ở bán kết, tuyển nữ Philippines cũng hạ các nhà đương kim vô địch tuyển nữ Việt Nam đến 4-0 để thẳng tiến vào trận chung kết gặp tuyển nữ Thái Lan. Tại đây, với dàn cầu thủ gốc ngoại và nhập tịch, đội chủ nhà một lần nữa thể hiện sự vượt trội của mình để tiếp tục giành chiến thắng cách biệt lên ngôi một cách xứng đáng.



Tuyển nữ Philippines lần đầu tiên vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á. Ảnh: LĐBĐ Philippines



Các nữ cầu thủ Philippines với đa số trở về từ Mỹ và một số chơi bóng ở châu Âu cùng Nhật Bản, có chiều cao và thể lực cực tốt, cũng giống như ở trận gặp tuyển nữ Việt Nam từ sớm đã tận dụng ưu thế này để tràn lên tấn công tuyển nữ Thái Lan.



Ngoài ra, tuyển nữ Philippines còn sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà đến chật kín trên sân Rizal Memorial ở Manila nên sớm gây sức ép từ đầu. Ngay phút thứ 7 hậu vệ Jessika Cowart (gốc Mỹ) đang thi đấu cho CLB California Storm lên tham gia tấn công đánh đầu mở tỷ số 1-0 trước sự lúng túng ở hàng thủ nữ Thái Lan sau quả đá phạt góc.



Chưa hết, đến phút 20 tuyển nữ Philippines tiếp tục cụ thể ưu thế vượt trội của mình với bàn nâng tỷ số lên 2-0 do công nữ cầu thủ Katrina Guillou cũng gốc Mỹ đang chơi cho CLB Pitea IF (Thụy Điển) ghi sau pha đệm bóng cận thành từ cú sút của Jaclyn Sawicki (gốc Canada).



Dẫn trước 2 bàn, tuyển nữ Philippines vẫn duy trì sức ép dữ dội, nếu may mắn trong các pha dứt điểm sau đó có lẽ sau hiệp 1 họ có thể dẫn từ 4-0 đến 5-0.



Ở hiệp 2, tuyển nữ Philippines giảm sức ép nhưng giữ vững thế trận một cách chặt chẽ. Vì vậy, dù tuyển nữ Thái Lan có khoảng trống để tổ chức tấn công nhưng không tạo tình huống nào đáng kể để tìm bàn rút ngắn tỷ số.



Càng về cuối trận các nữ cầu thủ Thái Lan tỏ ra nôn nóng, không ít lần bị ức chế và có hành vì không đẹp với các nữ cầu thủ Philippines. Trong thế trận như vậy, ở phút 87 tuyển nữ Philippines tận dụng thêm cơ hội để gia tăng cách biệt lên 3-0 an bài trận đấu với bàn thắng của tiền đạo gốc Mỹ Sarina Bolden. Trước đó, ở trận tranh hạng 3 tuyển nữ Việt Nam thua Myanmar tỷ số 3-4.

Theo Giang Lao (TNO)