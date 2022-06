FIFA công bố 16 thành phố đăng cai World Cup 2026

World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Bắc Mỹ, với 3 đồng chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico.

World Cup 2006 sẽ lần đầu tiên có 3 quốc gia đồng đăng cai. Ảnh: SI Soccer

Rạng sáng 17.6 (giờ Việt Nam), Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chính thức công bố danh sách 16 thành phố sẽ đăng cai các trận đấu của World Cup 2026, trong đó, 11 địa điểm được chọn ở Mỹ, 3 ở Mexico và 2 tại Canada. World Cup 2026 sẽ là giải đấu đầu tiên được tổ chức bởi 3 quốc gia khác nhau và nó cũng sẽ là giải đấu đầu tiên mở rộng từ 32 đội lên 48.

Các thành phố của Mỹ chính thức được chọn để tổ chức các trận đấu World Cup sau đây 4 năm nữa là: New York / New Jersey (sân MetLife); Los Angeles (sân SoFi); Dallas (sân AT&T); San Francisco Bay Area (sân Levi's); Miami (sân Hard Rock); Atlanta (sân Mercedes-Benz); Seattle (sân Lumen Field); Houston (sân NRG); Philadelphia (sân Lincoln Financial Field); Kansas City, Mo. (sân Arrowhead); và Boston (sân Gillette).

Rose Bowl, nơi tổ chức trận chung kết World Cup 1994, đã không được chọn, thay vào đó, sân SoFi mới hơn của Los Angeles đã được chọn. Với Rose Bowl không được chọn, không có địa điểm nào của kỳ World Cup 1994 được sử dụng cho giải đấu năm 2026.

16 địa điểm đăng cai các trận đấu tại World Cup 2026. Ảnh: Fox Soccer

Đáng chú ý nữa là Washington D.C cũng không có tên, cho dù sân FedExField có tham gia vào cuộc đua giành quyền đăng cai các trận đấu. Đến tháng 4 vừa qua, họ rút lui, nhưng cũng có thể sẽ tổ chức các sự kiện World Cup cho người hâm mộ. Đây là lần thứ ba trong lịch sử World Cup mà thủ đô của nước chủ nhà không tổ chức các trận đấu. Lần đầu tiên là vào năm 1972 tại Tây Đức, sau đó một lần nữa vào năm 2002 tại Nhật Bản.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, nói về quy trình tuyển chọn: “Đó là quá trình cạnh tranh nhất từ trước đến nay cho FIFA World Cup. Chúng tôi sẽ làm việc theo cụm, đảm bảo rằng, các đội và người hâm mộ không phải di chuyển quá nhiều ở các khu vực khác nhau: Tây, Trung và Đông".

Các thành phố được chọn ở Mexico và Canada gồm: Guadalajara (sân Akron); Monterrey (sân BBVA Bancomer); Mexico City (sân Azteca); Toronto (sân BMO Field); và Vancouver (sân BC Place).

Tổng cộng, 60 trận đấu diễn ra tại Mỹ, trong khi Mexico và Canada mỗi bên sẽ có 10 trận đấu. Khi giải đấu đi đến tứ kết, tất cả các trận đấu còn lại sẽ được tổ chức tại Mỹ.

Theo lịch, World Cup 2022 sẽ khởi tranh vào tháng 11 năm nay.