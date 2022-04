Tứ kết Champions League, Benfica 1-3 Liverpool: The Kop đặt một chân vào bán kết

Với chiến thắng 3-1 trước Benfica ngay trên sân khách trong trận lượt đi tứ kết Champions League diễn ra vào rạng sáng nay 6.4 (giờ Việt Nam), đội bóng Liverpool đã gần như đặt một chân vào vòng bán kết.



Liverpool chiếm lợi thế trong việc giành vé vào bán kết Champions League. Ảnh: REUTERS

Dù phải làm khách trên sân của Benfica, nhưng đoàn quân của HLV Juergen Klopp vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với chủ nhà với dàn cầu thủ nổi bật.

Đây là lần thứ ba Liverpool gặp đối thủ Bồ Đào Nha tại Champions League mùa này. Trước đó ở vòng bảng, họ toàn thắng trong cả 2 cuộc đối đầu với Porto.



Salah và các đồng đội thi đấu áp đảo ở hiệp 1. Ảnh: REUTERS

Đúng như dự đoán, The Kop đã nhập cuộc ở thế "trên chân" và hoàn toàn áp đảo so với chủ nhà Benfica. Với những pha tấn công liên tiếp, Liverpool đã khiến thủ môn Vlachodimos phải rất vất vả chống đỡ. Tuy nhiên, hàng thủ của Benfica chỉ có thể đứng vững đến phút 17. Từ đá phạt góc của Robertson, trung vệ Konate đã băng vào đánh đầu chính xác để mở tỷ số trận đấu cho The Kop.



Trung vệ Konate mở tỷ số cho Liverpool. Ảnh: REUTERS

Sau bàn thắng mở tỷ số, Liverpool vẫn tấn công rất mạnh mẽ và bàn thắng tiếp tục đến với đoàn quân của HLV Juergen Klopp ở phút 34. Từ một đường phát bóng dài chuẩn xác từ sân nhà cho Diaz, cầu thủ này đã đánh đầu dọn cỗ cho Mane dễ dàng đệm bóng vào lưới trống để nhân đôi cách biệt cho đội khách. Ở cuối hiệp 1, Salah còn bỏ lỡ thêm cơ hội ghi bàn khi đã đối mặt với thủ môn Vlachodimos.



Mane nhân đôi cách biệt cho Liverpool trên sân khách. Ảnh: REUTERS

Áp đảo trong suốt hiệp 1, nhưng Liverpool đã nhập cuộc không tốt ở đầu hiệp 2. Bất ngờ xảy ra ở phút 49, Rafa Silva căng ngang từ bên cánh phải, Konate đã lúng túng trong pha phòng thủ và tiền đạo Nunez không bỏ lỡ cơ hội mười mươi để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho chủ nhà Benfica.



Nunez níu kéo hy vọng cho đội chủ nhà Benfica. Ảnh: REUTERS

Sau bàn thắng rút ngắn tỷ số, đội chủ nhà Benfica cũng đã thi đấu rất tốt và đã có những cơ hội gỡ hòa. Ở phút 60, Everton nhận bóng trước vòng cấm rất thoáng và tung cú dứt điểm chéo góc nhưng thủ môn Alisson đã cản phá thành công. Những phút còn lại của trận đấu, Benfica vẫn chơi tốt nhưng Liverpool lại là đội có thêm bàn thắng ở phút 86. Từ pha chọc khe tốt của Keita và Diaz phá bẫy việt vị để đem về bàn thắng thứ ba cho Liverpool.



Liverpool đang chiếm ưu thế trong việc giành vé vào bán kết sau chiến thắng ở lượt đi. Ảnh: REUTERS

Với chiến thắng 3-1 trên sân khách, Liverpool đã có lợi thế lớn trong việc giành vé vào bán kết Champions League mùa giải năm nay. Trận lượt về sẽ được diễn ra vào ngày 14.4 trên nhà Anfield của Liverpool.