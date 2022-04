Tối 1/4 (giờ Việt Nam), lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết World Cup 2022 đã diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar - nước chủ nhà kỳ World Cup này.



Lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2022 đã diễn ra vào ngày 1/4. Ảnh: Getty Images



Trước khi lễ bốc thăm chia bảng diễn ra, 29 đội tuyển đã giành vé có mặt ở vòng chung kết World Cup 2022. Trong khi đó, 3 đội còn lại sẽ tiếp tục được xác định sau các trận đấu loại trực tiếp (play-off).



Trong 3 suất còn lại, có hai suất tranh vé vớt liên lục địa, và một suất từ châu Âu, đều dự kiến diễn ra trong tháng 6. Các trận play-off ngoài châu Âu đều diễn ra ở Qatar, trong đó Costa Rica đấu New Zealand. Còn hai đại diện thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) là UAE và Australia sẽ loại nhau trước khi gặp Peru để tranh vé tới Qatar. Ở châu Âu, Xứ Wales sẽ tranh suất với đội thắng trong cặp đấu giữa Scotland và Ukraine.



32 đội tham dự được FIFA chia thành 4 nhóm hạt giống, và sẽ được bốc thăm để phân thành 8 bảng đấu với mỗi bảng 4 đội. Cụ thể, các đội được xếp theo các nhóm hạt giống như sau:

Nhóm 1: Qatar, Brazil, Bỉ, Pháp, Argentina, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha;

Nhóm 2: Mexico, Hà Lan, Đan Mạch, Đức, Uruguay, Thụy Sĩ, Mỹ, Croatia;

Nhóm 3: Senegal, Iran, Nhật Bản, Maroc, Serbia, Ba Lan, Hàn Quốc, Tunisia;

Nhóm 4: Cameroon, Canada, Ecuador, Saudi Arabia, Ghana, Wales hoặc Scotland hoặc Ukraine, Costa Rica hoặc New Zealand, Peru hoặc UAE hoặc Australia;



Kết quả bốc thăm chia bảng World Cup 2022:

Bảng A: Qatar, Ecuador, Senegal, Hà Lan;

Bảng B: Anh, Iran, Mỹ, Wales/Scotland/Ukraine;

Bảng C: Argentina, Saudi Arabia, Mexico, Ba Lan;

Bảng D: Pháp, Peru/UAE/Australia, Đan Mạch, Tunisia;

Bảng E: Tây Ban Nha, Costa Rica/New Zealand, Đức, Nhật Bản;

Bảng F: Bỉ, Canada, Maroc, Croatia;

Bảng G: Brazil, Serbia, Thụy Sĩ, Cameroon;

Bảng H: Bồ Đào Nha, Ghana, Uruguay, Hàn Quốc;



Vòng chung kết World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 21/11 đến 18/12/2022 tại các sân cỏ ở Qatar. Cụ thể, các đội sẽ thi đấu vòng bảng theo thể thức vòng tròn một lượt từ 21/11 đến 2/12. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào vòng 1/8. Đội nhất bảng A gặp nhì bảng B, và nhất bảng B gặp nhì bảng A, tương tự với các cặp bảng còn lại. Vòng 1/8 diễn ra từ ngày 3-6/12. Tiếp đó, vòng Tứ kết diễn ra trong các ngày ngày 9-10/12, hai trận bán kết diễn ra trong các ngày 13-14/12; trận tranh giải ba diễn ra ngày 17/12, còn trận chung kết và lễ bế mạc sẽ đá trên sân Lusail Iconic ngày 18/12.

