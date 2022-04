8 trận đấu đáng xem nhất vòng bảng World Cup 2022

Từ kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup 2022 sẽ có những cặp đấu rất đáng chú ý giữa các đội tuyển mạnh nhất trên thế giới như Đức, Argentina, Hà Lan.



Ronaldo sẽ gặp lại Luis Suarez và Cavani khi Bồ Đào Nha gặp Uruguay ở vòng bảng World Cup 2022. Ảnh: Getty

Qatar vs Hà Lan (Bảng A, ngày 28.11)

Qatar lần đầu dự World Cup với tư cách đội chủ nhà. Họ nằm ở bảng A cùng tuyển Hà Lan, Ecuador và Senegal. Trong đó trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp tuyển Hà Lan ngày 28.11 sẽ được chú ý. "Cơn lốc màu da cam" dự World Cup sau 8 năm vắng mặt, nhưng với đội hình đầy các ngôi sao như Van Dijk, Frenkie de Jong… Hà Lan là thách thức lớn cho Qatar.

Mỹ vs Iran (Bảng B, ngày 29.11): Cặp đấu được chú ý bởi yếu tố ngoài chuyên môn. Trong lịch sử, hai đội tuyển từng gặp nhau tại vòng bảng World Cup 1998. Khi đó, tuyển Iran đã thắng Mỹ 2-1, nhờ 2 pha lập công của Estili va Mahdavikia.

Argentina vs Mexico (Bảng C, ngày 26.11): Với 17 lần dự World Cup, tuyển Argentina là 1 trong những đội có nhiều lần góp mặt nhất ở sân chơi này, xếp sau họ là Mexico (16 lần). Argentina là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch, trong khi Mexico là đối thủ được đánh giá rất cao. Kết quả cuộc đối đầu này nhiều khả năng sẽ quyết định ngôi đầu bảng C.



Tuyển Tây Ban Nha từng thắng Đức đến 6-0 cách đây 2 năm. Họ sẽ gặp lại nhau tại vòng bảng World Cup 2022. Ảnh: Getty

Pháp vs Đan Mạch (Bảng D, ngày 26.11): Tuyển Pháp là đương kim vô địch World Cup, kể từ năm 2002, 3/4 đội giữ cúp luôn bị loại ở giải đấu tiếp theo. Vì thế trận đối đầu giữa Pháp vs Đan Mạch sẽ rất được quan tâm, nhất là khi đội bóng Bắc Âu đang chơi rất lên chân kể từ EURO 2020. Tại vòng bảng World Cup 2018, hai đội hòa nhau 0-0.

Tây Ban Nha vs Đức (Bảng E, ngày 27.11): "Bò tót" từng thắng Đức đến 6-0 tại Nations League năm 2020. Trong 2 năm qua, tuyển Tây Ban Nha chơi rất tốt dưới thời Luis Enrique, vào bán kết EURO 2000. Tuyển Đức sau giai đoạn sa sút ở cuối nhiệm kỳ của Joachim Low, đã hồi sinh mạnh mẽ khi được Hansi Flick dẫn dắt.

Bỉ vs Croatia (Bảng F, ngày 1.12): Tuyển Bỉ từng đứng hạng 3 của World Cup 2018. Ở giải năm đó, Croatia còn chơi ấn tượng hơn khi đoạt ngôi á quân. Với thành tích đó, trận đấu giữa 2 đội hứa hẹn sẽ rất gay cấn, hấp dẫn. Giải đấu sắp tới nhiều khả năng là kỳ World Cup cuối cùng của Luka Modric (Croatia) hay Eden Hazard (Bỉ) cho đội tuyển quốc gia.

Brazil vs Thụy Sỹ (Bảng G, ngày 28.11): Brazil là một trong những đội vượt qua vòng loại sớm nhất với thành tích bất bại tại khu vực Nam Mỹ (vẫn còn 1 trận gặp Argentina). Neymar cùng đồng đội sẽ gặp nhiều khó khăn trước Thụy Sỹ, đội đã loại Italia ở vòng loại. Cách đây 4 năm, Thụy Sỹ đã hòa Brazil 1-1 tại vòng bảng.

Bồ Đào Nha vs Uruguay (Bảng H, ngày 28.11): Cách đây 4 năm, Uruguay từng loại Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội nhờ cú đúp của Cavani. Đội bóng Nam Mỹ là trở ngại lớn nhất cho Ronaldo và đồng đội ở bảng H. Kết quả trận đối đầu trực tiếp sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ hội đi tiếp của 2 đội.