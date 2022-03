Kết quả Europa Conference League, Vitesse 0-1 AS Roma: Mourinho lại tung chiêu thực dụng

AS Roma chỉ còn một bước nữa là tới vòng tứ kết Europa Conference League sau khi nhọc nhằn đánh bại chủ nhà Vitesse 1-0 tại GelreDome ở lượt đi vòng 1/8 diễn ra rạng sáng nay (11.3, giờ VN).

Sergio Oliveira đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ngay trước khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha bị đuổi khỏi sân ở phút 78 dẫn đến đội bóng Ý chống đỡ vất vả ở phần còn lại. Trong khi đó, CLB Vitesse phải tự trách mình khi không có được ít nhất 1 trận hòa vì có rất nhiều cơ hội ghi bàn.



AS Roma (phải) đặt một chân ở tứ kết khi đánh bại chủ nhà Vitesse. Ảnh: AFP

Trước trận này, “Người đặc biệt” Mourinho lại khiến dư luận chú ý khi chỉ trả lời đúng 3 câu hỏi và lập tức rời buổi họp báo trước trận đấu. Trong đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã chê thậm tệ mặt sân GelreDome.

Trên thực tế, điều đó được thể hiện qua các con số thống kê, khi Vitesse tung ra tổng cộng 12 cú dứt điểm (5 lần trúng đích), có 61% thời gian cầm bóng, so với 5 pha dứt điểm và 39% thời gian cầm bóng của AS Roma. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho của AS Roma sẽ không quan tâm vì đội bóng của ông đã rời Hà Lan với chiến thắng 1-0. Đây là trận thắng với tỷ số 1-0 thứ 3 liên tiếp của đội bóng thủ đô nước Ý.



HLV Mourinho lại có những chiến thắng thực dụng. Ảnh: AFP

Giải thích về những trận thắng 1-0 liên tiếp, HLV Mourinho cho biết: “Chúng tôi đã cố gắng xây dựng điều gì đó ngay từ ngày đầu tiên. Chúng tôi có thể đã ổn định hơn bây giờ, chúng tôi có gần như một đội hình đầy đủ lần đầu tiên sau một thời gian dài. Chúng tôi chơi chắc chắn hơn, có nhiều giải pháp, hiểu nhau và thực dụng hơn. Ngay cả trong thời điểm khó khăn hôm nay, toàn đội đã phản ứng rất tốt".

Với chiến thắng sát nút trên sân khách, AS Roma sẽ có nhiều lợi thế trước trận lượt trên sân nhà Olimpico vào ngày 18.3 tới để duy trì hy vọng trở thành nhà vô địch.