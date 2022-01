Man City - Chelsea: Khách khó đòi nợ

Từng trắng tay trong trận lượt đi ngay trên sân nhà ở London, Chelsea quyết giành trọn 3 điểm khi tái đấu với Man City lúc 19 giờ 30 phút ngày 15-1 (K+Sport1).





Chỉ có thắng, Chelsea mới hy vọng duy trì màn bám đuổi nhà vô địch ở giải đấu năm nay khi cách biệt giữa 2 đội đang dẫn đầu Giải Ngoại hạng hiện đã lên đến 10 điểm. Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với đoàn quân của HLV Thomas Tuchel bởi "đất dữ" Etihad từng chôn vùi tham vọng của 9/10 đối thủ Ngoại hạng Anh kể từ đầu giải.





Chelsea quyết cầm chân Man City bằng mọi giá.Ảnh: REUTERS



Không chỉ có lợi thế sân nhà, chính phong độ cực kỳ ổn định của dàn cầu thủ trong tay Pep Guardiola mới là điều khiến tất cả đối thủ phải run sợ. Mọi thứ hiện vô cùng suôn sẻ với "The Citizens" trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch.



Việc 2 đối thủ nặng ký Chelsea và Liverpool cùng sa sút phong độ trong giai đoạn cuối năm 2021 giúp Man City tự tin nới rộng khoảng cách điểm số ở ngôi đầu bảng. Một chiến thắng của Man City trước Chelsea thời điểm này sẽ chính thức gạt tên nhà vô địch châu Âu khỏi cuộc chiến tại xứ sương mù.



Màn lội ngược dòng trước Arsenal ở lượt trận ngày đầu năm mới đã nối dài mạch trận toàn thắng của Man City tại Giải Ngoại hạng lên con số 11, những chiến tích vang dội mà đội chủ sân Etihad vẫn quen thể hiện trong vòng nửa thập niên qua. Tính chung mọi đấu trường, Man City toàn thắng 5 chuyến xuất quân gần nhất, ghi được đến 17 bàn và chỉ 5 lần để thủng lưới. Trừ lần sơ sẩy ở League Cup, Man City hiện vẫn còn cơ hội giành "cú ăn ba" mùa này bằng tất cả sức mạnh của đoàn quân chinh phục.



Trong khi đó, với sự trở lại của nhiều trụ cột sau chấn thương và "bão" Covid-19, Chelsea đã giành 3 chiến thắng liên tiếp, trong đó có cả việc đánh bại Tottenham ở 2 lượt trận bán kết Cúp Liên đoàn Anh để thẳng tiến vào chung kết. Tuy vậy, phong độ ở Giải Ngoại hạng của thầy trò HLV Thomas Tuchel thực sự đáng lo khi đội bóng này chỉ thắng 1 trận trong 5 vòng đấu gần nhất. Chưa đến mức bại trận nhưng việc đánh rơi quá nhiều điểm số ở các trận hòa khiến "The Blues" thực sự lép vế so với đội đầu bảng Man City.



Nếu như việc trở lại của "song sát" Lukaku - Werner giúp Chelsea có thêm niềm tin ở mặt trận tấn công thì những vấn đề ở hàng phòng ngự vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Đội bóng của HLV Tuchel chỉ để thủng lưới 4 bàn sau 12 trận mở màn nhưng trong 9 chuyến xuất quân gần nhất, đã để thủng lưới đến 12 lần. Đây rõ ràng là một bài toán khó đối với Chelsea, nhất là khi thủ thành số 1 Edouard Mendy phải vắng mặt đến vài tuần để trở về châu Phi làm nhiệm vụ quốc gia.



Việc bộ đôi Reece James - Ben Chilwell cùng dính chấn thương phải nghỉ dài hạn cũng là mối lo lớn của HLV Tuchel, cho dù ông vẫn có thể trông chờ vào các vị trí dự bị như Marcos Alonso hay Hakim Ziyech. Câu chuyện ngỡ là vận rủi với Ziyech khi anh không được triệu tập vào đội tuyển Morocco dự CAN 2021 nhưng lại là điềm lành với Chelsea khi tiền vệ này càng thi đấu càng hay ở hành lang cánh phải, góp công quan trọng vào những bàn thắng trong thời gian gần đây của đội bóng thành London.



Không dễ giành chiến thắng trước Man City trên sân khách nhưng với lực lượng hiện tại trong tay HLV Tuchel, Chelsea ít nhất cũng có thể nghĩ đến một kết quả hòa. Nhiều người vẫn còn nhớ Chelsea dù không được đánh giá cao bằng Man City ở chung kết Champions League mùa trước nhưng chỉ cần một bài phản công sắc sảo cùng một đòn kết liễu từ Kai Havertz, họ đã bước lên bục chiến thắng dành cho nhà vô địch châu Âu.





Theo Đông Linh (NLĐO)