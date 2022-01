Đá bay Arsenal, Nottingham Forest tạo địa chấn FA Cup

Lần thứ nhì trong vòng 25 năm qua, Arsenal phải dừng bước ngay từ vòng ba FA Cup và đều thất bại dưới tay Nottingham Forest, một đối thủ đang chơi ở hạng dưới của sân cỏ nước Anh.

Ra sân trong màu áo toàn trắng lạ lẫm để hưởng ứng chiến dịch "No more red" chống xu hướng phạm tội bằng dao trong giới trẻ, thế nhưng Arsenal đã phải đỏ mặt rời sân sau khi bị loại sớm bởi chủ nhà Nottingham Forest. Bốn năm trước, Arsenal khi còn do HLV Arsene Wenger dẫn dắt đã thất bại 2-4 dưới tay Nottingham Forest ngay từ vòng ba FA Cup và lần này, lịch sử cay đắng lại tái hiện dù "Pháo thủ" đang thăng hoa dưới quyền tướng trẻ Mikel Arteta.



Trung vệ Ban White ngăn pha đi bóng của Keinan Davis (9, Nottingham)

Không có được đội hình tốt nhất khi Thomas Partey, Mohamed Elneny, Nicolas Pepe đang bận tranh tài tại CAN 2021 còn bộ đôi Granit Xhaka, Folarin Balogun đang nhiễm Covid-19, thế nhưng Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Nottingham Forest - đội bóng Anh duy nhất hai lần liên tiếp vô địch Champions League nhưng phải xuống chơi ở các giải hạng thấp của sân cỏ nước Anh từ nhiều năm qua!



Nỗ lực của Bukayo Saka không giúp ích cho Arsenal

Sớm tạo được thế trận lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc thế nhưng với đội hình nhiều xáo trộn, Arsenal gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự của Nottingham Forest dù cầm bóng tới 67%. Không có cú sút nào đi trúng khung thành Nottingham Forest trong khi hàng thủ phạm không ít sai lầm, Arsenal càng chơi càng bế tắc.



Hàng thủ xộc xệch của Arsenal vất vả ngăn Djed Spence

Tình hình thêm khó khăn cho đội khách khi Nottingham Forest tăng tốc tấn công mà chỉ có tài năng của thủ thành Bernd Leno mới giúp "Pháo thủ" tránh được hai bàn thua đầu hiệp hai. Quá thất vọng với Edward Nketiah hai lần dứt điểm ra ngoài trong tình huống đối mặt với thủ môn Brice Samba, HLV Mikel Arteta buộc phải tung thêm Alexandre Lacazette vào sân.



Lewis Grabban phá lưới Bernd Leno





Sự thay đổi nhân sự này chưa kịp phát huy tác dụng thì bất ngờ ập đến với "Pháo thủ". Phút 83, tiền vệ Sambi Lokonga chuyền bóng hỏng đến chân đối phương và đội chủ nhà lập tức tổ chức phản công rất nhanh. Bóng được đẩy ra cánh phải cho Ryan Yates và pha căng ngang tiếp theo dễ dàng được cầu thủ vào thay người Lewis Grabban chuyển thành bàn thắng với pha dứt điểm cận thành.



Niềm vui của Nottingham Forrest tái hiện sau 4 năm

Arsenal cuống quít tràn lên tìm bàn gỡ nhưng bất lực trước hàng thủ chắc chắn của Nottingham Forrest. Thua trận 0-1, Arsenal trở thành đại diện Ngoại hạng Anh thứ năm bị loại khỏi FA Cup sau Burnley, Newcastle, Leeds United và Watford.