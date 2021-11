Kết quả Chelsea 4-0 Juventus: The Blues chiếm ngôi đầu bảng H

Chelsea thành công đoạt ngôi đầu bảng H, sau trận thắng đậm 4-0 trước Juventus ở lượt trận thứ 5 Champions League 2021-22.



Chelsea giành ngôi đầu bảng H Champions League. Ảnh: AFP

Chelsea và Juventus đã tỏ ra vượt trội so với các đối thủ còn lại tại bảng H trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8 Champions League. "Bà đầm già" toàn thắng cả 4 lượt trận đầu tiên, trong khi The Blues cũng chỉ thua 1 trận duy nhất (trước chính Juve ở lượt đi). Do đó, cuộc so tài giữa 2 đội ở sân Stamford Bridge sẽ là tâm điểm lượt trận thứ 5, phân tranh ngôi đầu bảng H.

Thất bại ở trận lượt đi như "gáo nước lạnh" khiến Chelsea vừa đau điếng, vừa không can tâm. Đó là trận đấu mà các học trò của huấn luyện viên Tuchel chơi áp đảo nhưng vẫn không thể tìm đường vào khung thành đối phương. Trong khi đó, Juventus với đội hình chắp vá, thậm chí không có nổi một chân sút thực sự nhưng vẫn đánh bại Chelsea bằng pha lập công duy nhất của Federico Chiesa.

Không ai có thể phủ nhận, Juventus xứng đáng là "ông kẹ" ở cúp Châu Âu dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thế nhưng, trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea vẫn muốn có trọn vẹn 3 điểm, thậm chí thắng đậm để "vượt mặt" đối thủ, chiếm lấy ngôi đầu bảng B.



Chelsea quyết tâm và chơi áp đảo Juventus. Ảnh: AFP

Quyết tâm ấy nhanh chóng được minh chứng bằng cách tiếp cận trận đấu rất chủ động của thầy trò Tuchel. Ngoại trừ Timo Werner và Romelu Lukaku vừa bình phục nên xuất phát từ băng ghế dự bị, những con người còn lại của Chelsea gần như là tối ưu. Bộ ba Hakim Ziyech - Christian Pulisic - Callum Hudson-Odoi có màn trình diễn khá ấn tượng trước Leicester City hồi cuối tuần nên được bê nguyên vào cuộc đối đầu Juventus.

Chính sự nhiệt huyết và cơ động của nhóm này đã giúp Chelsea áp đảo đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù bị xếp vào một vị trí trái sở trường là đỉnh hàng công, Pulisic vẫn rất nỗ lực di chuyển nhắm kéo giãn hàng phòng ngự trứ danh của "Bà đầm già". Khả năng kiến tạo của Ziyech cũng được phát huy, khi bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 của Trevoh Chalobah cũng xuất phát từ pha đá phạt góc của tiền vệ Morocco.

Bước sang hiệp 2, Chelsea càng thừa thắng xông lên và ghi thêm đến 3 bàn thắng. Những pha lập công của Reece James, Hudson-Odoi hay Timo Werner đều khởi nguồn từ khả năng gây áp lực lớn của đội chủ nhà. Chiến thuật "gegenpressing" của huấn luyện viên Thomas Tuchel thành công mỹ mãn, nhờ vào sự quyết tâm và khát vọng chiến thắng của các cầu thủ.



Chelsea thắng tưng bừng nhờ những bàn thắng của Reece James, Hudson-Odoi hay Timo Werner. Ảnh: AFP

Thắng chung cuộc 4-0, Chelsea chiếm ngôi đầu bảng H từ chính tay đối thủ Juventus. Hai đội cùng có 12 điểm nhưng The Blues vượt trội về chỉ số phụ (+9 so với +3). Ở lượt trận cuối, Chelsea phải làm khách trên sân của Zenit, trong khi Juve chỉ phải tiếp đón đội cuối bảng Malmo.