Kết quả AS Roma 0-0 Napoli: Jose Mourinho nhận thẻ đỏ

Jose Mourinho đã giúp AS Roma chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của Napoli bằng trận hòa 0-0 trên sân nhà, tuy nhiên bản thân ông lại nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng trọng tài.

Jose Mourinho để lại hình ảnh xấu xí khi nhận thẻ đỏ ở trận AS Roma - Napoli. Ảnh: AFP

Jose Mourinho nhận 2 thẻ vàng ở các phút 19 và 81, qua đó bị truất quyền chỉ đạo vào cuối trận. Tuy nhiên, ông vẫn giúp AS Roma chặn đứng chuỗi 8 trận toàn thắng của Napoli tại Serie A. Đội khách vẫn giữ được ngôi đầu bảng với 25 điểm. Họ bằng điểm với AC Milan nhưng hơn về chỉ số phụ.

Trước khi bước vào trận đấu này, Napoli đã giành trọn 24 điểm/8 trận tại Serie A. Với tâm thế đó, họ tự tin hành quân đến Olympico. Phút 14, Victor Osimhen suýt chút nữa ghi đội khách dẫn trước sau cú sút trong vòng cấm. Trong hiệp 1, đội khách còn tạo ra một số cơ hội nguy hiểm của Lorenzo Insigne và Fabian Ruiz nhưng không thành công.

Với AS Roma, sau trận thua 1-6 tại Europa League giữa tuần, Jose Mourinho đã tung đội hình mạnh nhất vào sân. Họ tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn với đối thủ, tuy nhiên những cơ hội đã không được Tammy Abraham hay Pellegrini khai thác hiệu quả.

Napoli và AS Roma tạo nên một trận đấu cởi mở, với nhiều cơ hội ghi bàn. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu là tấm thẻ đỏ của Mourinho. Ảnh: AFP

Trước khi gặp Napoli, AS Roma có 8 trận bất bại tại sân nhà tại Serie A (thắng đến 7). Họ vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự - phản công nhanh. Tuy nhiên đầu hiệp 2, họ đã rất may mắn thoát thua. Phút 60, Mario Rui có cú sút trong vòng 5m50 nhưng hậu vệ AS Roma đã kịp chặn lại. Đến phút 63, Victor Osimhen tiếp tục đánh đầu dội xà.

Nhận thấy sự bế tắc của đối thủ, Mourinho yêu cầu các học trò gia tăng áp lực. Phút 72, Gianluca Mancini suýt chút nữa lập công, khi đánh đầu chệch cột trong gang tấc. Đội chủ nhà tổ chức nhiều pha lên bóng tốc độ ở 2 bên cánh, sau đó chuyền vào trong cho Abraham. Nhưng ở tình huống cuối cùng, đội chủ nhà đã thực hiện không hiệu quả.

Trong thế trận không quá căng thẳng, người "đặc biệt" Mourinho đã tạo nên điểm nhấn đáng quên cho mình khi nhận thẻ đỏ gián tiếp, vì phản ứng trọng tài ở phút 81. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không được phép chỉ đạo trong thời gian còn lại.

Tận dụng điều đó, Napoli liên tục tấn công để tìm bàn thắng. Phút 88, Osimhen đánh đầu tung lưới AS Roma nhưng pha lập công này không được công nhân do lỗi việt vị. Chung cuộc, AS Roma hòa Napoli 0-0. Đội khách vẫn dẫn đầu Serie A sau 9 vòng đấu với 25 điểm. Còn AS Roma đứng thứ 4 với 16 điểm.