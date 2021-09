Đánh bại Zverev, Novak Djokovic thẳng tiến vào chung kết US Open 2021

Ngược dòng hạ Alexander Zverev, Novak Djokovic ghi tên mình vào chung kết US Open 2021 và tiến gần đến hàng loạt cột mốc mới trong sự nghiệp của mình.



Djokovic lần thứ 9 vào chung kết US Open. (Nguồn: Getty Images)



Novak Djokovic tiếp tục duy trì "công thức chiến thắng" quen thuộc như 3 trận đấu trước đó tại US Open 2021 khi có màn ngược dòng ấn tượng để đánh bại Alexander Zverev ở trận "đại chiến trong mơ" ở vòng bán kết.



Tay vợt số 1 thế giới vượt qua đối thủ người Đức với tỷ số 4-6, 6-2, 6-4, 4-6 và 6-2 sau hơn 3,5 giờ thi đấu vô cùng căng thẳng.



Chiến thắng này không chỉ giúp Nole "trả nợ" thành công thất bại trước Zverev ở Olympic Tokyo 2020 mà còn đưa anh thẳng tiến đến trận chung kết US Open thứ 9 trong sự nghiệp.



Thành tích này giúp Novak Djokovic nâng số lần vào chung kết ở các giải Grand Slam lên con số 31, san bằng kỷ lục của Roger Federer.



Nếu giành chức vô địch US Open 2021, Djokovic sẽ vượt qua Roger Federer và Rafael Nadal để đi vào lịch sử với tư cách tay vợt có số danh hiệu Grand Slam nhiều nhất trong lịch sử - 21 danh hiệu.



Ngoài ra, Djokovic cũng đang đứng trước cơ hội để trở thành tay vợt đầu tiên vô địch cả 4 giải Grand Slam trong cùng một năm, kể từ Rod Laver năm 1969.



Zverev dừng bước ở US Open 2021. (Nguồn: AP)



Đối thủ cuối cùng của Novak Djokovic trong hành trình chinh phục chức vô địch US Open 2021 và thiết lập kỷ lục mới chính là tay vợt người Nga Daniil Medvedev.



Ở trận bán kết trước đó, hạt giống số 2 đã dễ dàng ghi tên mình vào chung kết khi có chiến thắng chóng vánh 6-4, 7-5 và 6-2 trước Félix Auger-Aliassime.



Chiến thắng này giúp Daniil Medvedev lần thứ 2 giành quyền vào chung kết US Open và là lần thứ 3 có cơ hội giành được danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.



Ở trận chung kết US Open 2019, tay vợt người Nga đã lỡ cơ hội đăng quang khi để thua Rafael Nadal sau 5 set đấu căng thẳng.



Trước trận chung kết ở giải Grand Slam cuối cùng trong năm, Djokovic và Medvedev đã từng chạm trán nhau 8 lần.



Tay vợt số 1 thế giới người Serbia đang chiếm ưu thế khi giành đến 5 chiến thắng, và lần gần nhất là ở chung kết Australian Open 2021.

