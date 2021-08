Kình ngư Mỹ Caeleb Dressel giành 5 HCV Olympic Tokyo, phá 5 kỷ lục

Kình ngư người Mỹ Caeleb Dressel chính là gương mặt nổi bật nhất trên "đường đua xanh" khi giành 5 tấm huy chương Vàng cũng như phá 5 kỷ lục ở Olympic Tokyo 2020.





Caeleb Dressel đã giành được 5 HCV tại Olympic Tokyo 2020. (Nguồn: Getty Images)



Caeleb Dressel, kình ngư người Mỹ tiếp tục thi đấu ấn tượng trong sáng 1/8 khi giành được tấm huy chương Vàng ở nội dung 50m bơi tự do.



Kết thúc phần thi, Caeleb Dressel đã cán đích với thời gian 21 giây 07, bỏ xa hai đối thủ xếp sau là Florent Manaudou (21 giây 55) và Bruno Fratus (21 giây 57).



Đây cũng là tấm huy chương Vàng thứ tư mà kình ngư người Mỹ này giành được tại kỳ Olympic năm nay.



Ngay sau đó, Caeleb Dressel cũng đã cùng đồng đội giành được huy chương Vàng nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam với thời gian 3 phút 26 giây 78, hơn đội về thứ 2 của Anh có thành tích 3 phút 26 giây 78.



Trước đó, Caeleb Dressel cũng đã giành huy chương Vàng ở các nội dung 4x100m bơi tiếp sức tự do nam, 100m bơi tự do và 100m bơi bướm.



Đáng chú ý, không chỉ giành 5 huy chương Vàng, Caeleb Dressel còn thiết lập nên 5 kỷ lục mới tại Olympic Tokyo 2020 (3 kỷ lục thế giới và 3 kỷ lục Olympic).



Cụ thể, với thời gian 21 giây 07, kình ngư sinh năm 1996 này đã thiết lập nên kỷ lục Olympic ở nội dung 50m bơi tự do.



Với thời gian 3 phút 26 giây 78, Caeleb Dressel đã cùng đồng đội thiết lập nên kỷ lục thế giới ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam.



Trước đó, anh cũng phá kỷ lục Olympic nội dung bơi tự do với thời gian 47 giây 02.



Còn ở nội dung 100 bơi bướm, Caeleb Dressel đã phá kỷ lục Olympic đồng thời thiết lập kỷ lục thế giới mới sau khi cán đích với thành tích 49 giây 45.



Thành tích ấn tượng của Caeleb Dressel giúp Mỹ duy trì vị thế số 1 của mình trên “đường đua xanh” với 11 huy chương Vàng ở Olympic Tokyo 2020, nhiều hơn 2 huy chương Vàng so với đoàn xếp sau là Australia.

Theo Huy Khánh (Vietnam+)