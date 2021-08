AFC chốt trận tuyển Trung Quốc - Nhật Bản diễn ra tại Qatar

Chiều 20.8, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) xác nhận trận đấu vòng loại World Cup 2022 giữa tuyển Trung Quốc – Nhật Bản sẽ diễn ra tại sân bóng ở Doha (Qatar).



Tuyển Trung Quốc nhiều khả năng sẽ thi đấu 3/4 trận vòng loại World Cup 2022 đầu tiên tại Doha, Qatar. Ảnh: AFP

"AFC xác nhận rằng trận đấu vòng loại giữa Trung Quốc và Nhật Bản vào ngày 7.9.2021, sẽ được tổ chức tại Doha, Qatar. Quyết định về một địa điểm trung lập được đưa ra do những thách thức mà Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) phải đối mặt trong việc tổ chức các trận đấu trên sân nhà do những hạn chế đi lại do đại dịch COVID-19 gây ra", trích thông báo của AFC.

AFC cũng nhấn mạnh địa điểm thi đấu các trận còn lại của vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất. Việc AFC chấp nhận cho tuyển Trung Quốc mượn sân ở Qatar làm sân nhà đã rộ lên suốt thời gian qua. Nguyên nhân bởi dịch COVID-19 bùng phát tại một số thành phố ở Trung Quốc, khiến việc tổ chức các trận đấu quốc tế tại Trung Quốc không khả thi.

AFC chưa công bố địa điểm tổ chức trận Australia – Trung Quốc hôm 2.9. Nhưng gần như chắc chắn trận đấu này cũng sẽ diễn ra tại Doha (Qatar). Chính phủ Australia thực hiện các biện pháp chặt chẽ để kiểm soát dịch COVID-19, cách ly dài ngày với những trường hợp nhập cảnh, nên tuyển Australia không thể thi đấu tại Sydney như dự kiến.

Nhiều khả năng, trận Australia – Trung Quốc diễn ra tại sân Suheim bin Hamad. Còn trận Trung Quốc – Nhật Bản diễn ra tại sân Khalifa. Sân Khalifa là một trong những sân chuẩn bị cho World Cup 2022. Tuyển Trung Quốc cũng tính chọn Qatar làm sân nhà để thi đấu với tuyển Việt Nam hôm 7.10.

Ngày 26.8, tuyển Trung Quốc sẽ thuê chuyên cơ riêng bay sang Qatar với tổng cộng 75 thành viên, trong đó có 31 cầu thủ.