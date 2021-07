Kỳ thủ 12 tuổi trở thành Đại kiện tướng trẻ nhất trong lịch sử cờ vua

Abhimanyu Mishra đã phá kỷ lục 12 năm 7 tháng của Sergey Karjakin (Budapest, Hungary) - người đã giữ vững danh hiệu trong suốt 19 năm qua - khi trở thành đại kiện tướng cờ vua ở 12 tuổi, 4 tháng.



Abhimanyu Mishra.(Nguồn: GettyImages)



Mới 12 tuổi, cậu bé Abhimanyu Mishra đã trở thành Đại kiện tướng trẻ nhất trong lịch sử cờ vua.



Mishra (New Jersey, Mỹ) đã phá kỷ lục 12 năm 7 tháng của Sergey Karjakin (Budapest, Hungary) - người đã giữ vững danh hiệu trong suốt 19 năm qua - khi trở thành đại kiện tướng cờ vua ở 12 tuổi, 4 tháng và 25 ngày.



Để trở thành Đại kiện tướng cờ vua, một kỳ thủ phải đạt được 3 tiêu chuẩn kiện tướng - giải thưởng được trao cho người có thành tích cao trong một giải đấu cờ vua - cũng như phải có hệ số Elo (bảng xếp hạng chi phối cuộc thi cờ vua quốc tế) do FIDE (Liên đoàn Cờ vua Thế giới) đưa ra ít nhất là 2500 điểm.



Tại giải đấu Vezerkepzo GM Mix diễn ra vào ngày 29/6 tại Hungary, Mishra đã đánh bại Đại kiện tướng Leon Mendonca ở ván thứ chín gay cấn để giành được chuẩn Đại kiện tướng thứ ba và cũng là chuẩn cuối cùng khi cậu bé đã kiếm được hai chuẩn đầu tiên 2 tháng trước đó.



Sau khi chiến thắng, cậu bé Mishra đã đăng một thông điệp ăn mừng trên Twitter: “Cuối cùng cũng thắng được đối thủ lớn nhất mà dịch COVID-19 đã ngăn cản con trong suốt 14 tháng. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương và ủng hộ con. Mong chờ đến giải đấu tại cup vô địch thế giới.”



Việc phá kỷ lục có vẻ là điều khá quen thuộc đối với Mishra. Khi mới 7 tuổi, cậu bé đã trở thành chuyên gia trẻ nhất của Liên đoàn Cờ vua Mỹ. Sau đó, khi mới 10 tuổi, 9 tháng và 20 ngày, cậu bé trở thành Kiện tướng Quốc tế trẻ nhất từ trước đến nay. Kỷ lục trước đó do Đại kiện tướng người Nga Karjakin nắm giữ vào năm 2002.



Theo Minh Phương (Vietnam+)