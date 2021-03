Nhận định Atletico Madrid - Real Madrid: Derby vì vương quyền

Real Madrid sẽ phải dồn toàn lực trong chuyến làm khách đến sân Wanda Metropolitano, nếu không muốn làm nấc thang giúp Atletico tiến gần đến chức vô địch La Liga.



Cuộc tháo chạy khỏi bóng đá Trung Quốc của các ngôi sao hàng đầu

Kết quả Brighton 1-2 Leicester: 'Bầy cáo' chiếm ngôi nhì bảng của CLB M.U

Trận El derbi Madrileno sẽ rất đáng chú ý. Ảnh: AFP



Atletico quyết nắm giữ vận mệnh



Mùa giải năm nay, từng có thời điểm Atletico Madrid vô đối tại La Liga. So với phong độ trồi sụt của Barcelona và Real Madrid, Los Rojiblancos thăng hoa ở giai đoạn 1 khi đạt được sự cân bằng trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Phía trên, Luis Suarez và Joao Felix liên tục "nổ súng", còn hàng phòng ngự có Jan Oblak "chấp tất".



Đương nhiên, điểm lợi hại nhất của Atletico vẫn là chiến thuật bịt không gian được huấn luyện viên Diego Simeone ngày càng hoàn thiện. Chuyển từ 4-4-2 sang 3-5-2 với hàng tiền vệ cơ động, đội bóng thành Madrid khiến cả Châu Âu ngỡ ngàng với cách triển khai bóng trực diện.



Huấn luyện viên Diego Simeone. Ảnh: AFP



Thành quả đến, họ Atletico có lúc dẫn trước cả Barca và Real tới hơn chục điểm, dù vẫn "chấp" 2 trận. Thế nhưng, tình hình bắt đầu trở xấu kể từ giai đoạn 2. Trận thua bế tắc trước Chelsea tại Champions League, cùng những lần "ngã ngựa" trước nhóm bám đuổi tại La Liga chỉ ra một sự thật: Tiến hóa Atletico chưa hoàn tất.



Người ta không thấy một Atletico công thủ toàn diện, mà đội bóng này đã trở về bản ngã phòng ngự phản công của mình. Đó là một Atletico co cụm, bế tắc đến thảm thương và thua The Blues ngay trên sân nhà của mình. Atletico vì vậy vẫn chưa thể “tiến hoá” hoàn toàn.



Đâu đó, người ta thấy lại dáng vẻ của một Atletico cũ kỹ, chăm chăm co cụm phòng ngự rồi chờ những đòn "hồi mã thương". Nếu bị ép phải áp đặt thế trận, họ lại bế tắc đến thảm thương. Hình ảnh của tiền đạo Luis Suarez là phản chiếu rõ nhất cho toàn đội.



Luis Suarez cần lấy lại phong độ. Ảnh: AFP





Chân sút người Uruguay ghi tới 16 bàn ở mùa giải này nhưng đã 5 trận gần nhất, anh vẫn "tịt ngòi". Sự đi xuống của Suarez là một phần trong phong độ suy giảm của Atletico. Song, mọi thứ chưa có gì gọi là "thảm họa". Atletico vẫn đá nhiều hơn Real và Barca từ 1-2 trận, nhiều hơn 2-5 điểm. Khoảng cách này có thể san lấp nhưng không dễ.



Chiến thắng nhọc nhằn trước Villarreal hồi cuối tuần có lẽ sẽ là trận xúc tác để Atletico nhìn về trận Derby cuối tuần này. Luis Suarez khẳng định Los Rojiblancos là đội bóng có tham vọng. Vậy giờ là lúc chứng minh...



Real Madrid có gì phải suy nghĩ?



Khác với đối thủ, Real Madrid chơi tệ trong giai đoạn đầu mùa. Khi đang có thấy sự trở lại với 4 chiến thắng liên tiếp tại La Liga, thầy trò Zidane lại "sảy chân" hòa Real Sociedad khiến bước chạy đà cho Derby Madrid trở nên "hụt" và tạo thành mối nguy.



Tuy nhiên, Real Madrid cũng có lợi thế về cách chơi. Ở phương diện nào đó, khoảng cách 5 điểm (thậm chí có thể lên 8 nếu đối phương thắng trận đấu bù) khiến "Kền kền trắng" buộc phải dâng lên tấn công. Đó là cơ hội tốt nhất để tìm cơ hội thu hẹp điểm số.



Real Madrid đón chào sự trở lại của hàng loạt trụ cột. Ảnh: Marca



Lực lượng Real vừa hay cũng đã sẵn sàng cho một ngày chơi "khô máu". Hàng thủ đón chào sự trở lại của Marcelo, tiền vệ Federico Valverde tái xuất, tăng chất thép và sự cơ động cho tuyến giữa. Quan trọng nhất, trung phong Karim Benzema đã tập luyện trở lại để sẵn sàng lĩnh ấn tiên phong. Anh là nguồn cung bàn thắng chính cho Real ở mùa giải năm nay.



Thực tế, Real Madrid vẫn luôn là đối thủ kỵ dơ của "người hàng xóm" Atletico. Thầy trò Diego Simeone tuy mạnh mẽ và nắm giữ nhiều lợi thế nhưng đá kiểu "không còn gì để mất", đội bóng Hoàng gia cũng không có gì phải e ngại.





Trận đấu giữa Atletico Madrid và Real Madrid sẽ diễn ra vào lúc 22h15 ngày 7.3 (theo giờ Việt Nam), trực tiếp trên BĐTV.

https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/nhan-dinh-atletico-madrid-real-madrid-derby-vi-vuong-quyen-886655.ldo



Theo HOÀI MINH (LĐO)