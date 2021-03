Mendy chơi xuất sắc, Chelsea hòa không bàn thắng trước Leeds

Hàng công thiếu sắc bén và phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ thành Mendy, Chelsea mới rời sân của Leeds United với 1 điểm.



Ảnh: AFP



Dẫu có bao nhiêu lời khuyên hay can ngăn, huấn luyện viên Marcelo Bielsa vẫn hướng Leeds United đến lối chơi cầm bóng kiểm soát. Song, chiến thuật này không thể phát huy được hiệu quả cao khi đối đầu với đội bóng cùng lối nhưng nhưng... mạnh hơn về lực lượng. Chelsea là một ví dụ.



Leeds có ưu thế sân nhà nên không ngần ngại đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, mặt bằng chung chất lượng cầu thủ của The Whites không thể so với Chelsea nên đã tạo ra hiệu ứng ngược. Dù cố gắng nhưng Leeds chỉ cầm bóng bằng khoảng một nửa so với đội khách.



Các học trò của Thomas Tuchel cũng đang có phong độ cực cao khi đạt chuỗi 11 trận bất bại trên mọi đấu trường. Do đó, họ không có lý do gì để nhượng bộ. Bàn thắng bị hủy do việt vị của Roberts ở phút 7 đã chạm vào lòng tự ái của các cầu thủ Chelsea, khiến toàn đội tức tốc đẩy cao đội hình.



Roberts sút tung lưới Chelsea nhưng bàn thắng không được công nhận. Ảnh: AFP





Suốt trận đấu là những màn "ăn miếng, trả miếng" không ngừng của các cầu thủ 2 đội. Một trận đấu đôi công đúng nghĩa, đáng tiếc nhất là thiếu đi bàn thắng. Chỉ sau 15 phút đầu tiên, xà ngang đã cứu mỗi đội một bàn thua. Phần còn lại là màn "so chiêu", thử thách hàng thủ và thủ môn.



Chelsea cầm nhiều bóng nên số đợt tổ chức tấn công cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, đội khách không hơn về chất lượng. Trong phần lớn hiệp 1 và những phút đầu hiệp 2, các hậu vệ đã làm việc hết công suất để bảo vệ khung thành đội nhà. Thủ môn tuy giữ tập trung nhưng họ gặp... may bởi các chân sút thường nhắm chệch khung thành.



Phải đến phút 55, thủ thành Mendy mới lại có cơ hội để trổ tài nghệ. Đáng khen cho màn phối hợp của Leeds, bóng được đưa đi chính xác từ quả tạt của Roberts đến pha đánh đầu nối của Rodrigo và cú dứt điểm trong thế xoay người của Raphinha. Thế nhưng, điểm 10 dành cho phản xạ tuyệt vời của Mendy.



Pha cứu thua có giá như bàn thắng của Mendy. Ảnh: AFP



Leeds không có quá nhiều cơ hội lên bóng nhưng những pha phản công đều rất chất lượng. Chỉ có sự vô duyên của Llorente, Rodrigo cùng với màn thể hiện xuất sắc của Mendy mới khiến đội chủ nhà phải khuất phục. Trong khi đó, Chelsea có nhiều bóng nhưng những pha kết thúc cuối cùng lại quá "hiền", không đủ sức hạ thủ môn trẻ Illan Meslier.



Hòa chung cuộc 0-0, Chelsea giữ được mạch trận bất bại. Tuy nhiên, thầy trò Thomas Tuchel đứng trước nguy cơ tuột khỏi Top 4. West Ham và Tottenham đều đang theo sát ngay phía sau với chỉ 3-6 điểm ít hơn cùng lợi thế đá ít hơn 2 trận.



Theo HOÀI MINH (LĐO)