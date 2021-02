Từ Kane đến Messi: Tottenham và Barca chung nỗi niềm

Tottenham và Barcelona dường như mất đi nửa sức mạnh, nếu Harry Kane hoặc Lionel Messi không thể thi đấu.



Ảnh: Daily Express

"No Harry, No Messi, No Party"

Trận thắng 2-0 trước West Brom giúp Tottenham tạm thời thoát khỏi chuỗi khủng hoảng. Khác biệt nằm ở sự xuất hiện của đội trưởng Harry Kane. Chuỗi 3 trận thua của Spurs, 2 trận Kane không ra sân và toàn đội "tịt ngòi".

Sự có mặt của trung phong người Anh là lời đảm bảo cho khả năng liên kết giữa các tuyến, đồng thời thường trực một họng pháo đe dọa mảnh lưới đối phương. Màn trình diễn của Kane trước West Brom chứng minh chân giá trị của người đội trưởng. Phẩm chất ngôi sao không chỉ nằm ở bàn mở tỉ số, mà còn ở sự khích lệ tinh thần anh dành cho các đồng đội.



Giá trị của Kane nằm ở chỗ biết cách nâng cao tập thể. Ảnh: AFP

Thi đấu cạnh Kane, cạnh đồng đội như cởi bỏ áp lực tâm lý. Ví như Son Heung-min nhắc đi nhắc lại việc toàn đội nhớ Kane đến thế nào, và cá nhân tiền đạo người Hàn Quốc cũng không đá cặp ăn ý với ai hơn người đội trưởng. Đơn giản, Harry Kane khỏe mạnh là điều Mourinho và toàn đội Tottenham cần.

Ở Tây Ban Nha, Lionel Messi cũng vừa "cứu" Barca khỏi cảnh nguy nan. Do muốn "để dành" M10 cho trận bán kết lượt đi Cup Nhà Vua, huấn luyện viên Ronald Koeman xếp anh trên ghế dự bị. Tuy nhiên, tình cảnh bế tắc trước Betis buộc Koeman buộc phải tung siêu sao người Argentina vào sân trong hiệp 2. Đó là khởi nguyên cho cuộc lội ngược dòng 3-2 trên sân Benito Villamarin.

Sau trận, huấn luyện viên Koeman thừa nhận những sự thật mà ai cũng rõ: "Messi đóng góp nhiều vào lối chơi của Barca, thay đổi cục diện trận đấu. Nhìn chung, có Messi trên sân thì Barca sẽ là đội bóng mạnh hơn". Đó là những vấn đề rất rõ ràng, chỉ có điều sự khác biệt là quá lớn. "Gã khổng lồ" giờ như nhỏ bé về tầm vóc nếu như không có Messi.



Messi vẫn quá quan trọng với Barca. Ảnh: AFP

Khi đội bóng quá phụ thuộc vào một cá nhân

"Nhiều năm qua, Messi đã chứng minh vai trò rất quan trọng với câu lạc bộ". Một người từng sẵn sàng xây dựng lại Barca mà không cần M10 như huấn luyện viên Koeman giờ nói như vậy, sau khi được siêu sao 33 tuổi nhiều lần ứng cứu. Còn Mourinho nghĩ gì về Kane? "Cậu ấy là không thể thay thế", vị chiến lược gia 57 tuổi thốt lên khi cậu học trò dính chấn thương.

Bản thân Mourinho và Koeman là những vị chiến lược gia hàng đầu thế giới. Họ hiểu để một tập thể quá phụ thuộc vào 1-2 cá nhân sẽ có hậu quả như thế nào, và thực tế chứng minh cả 2 vị chiến lược gia cũng từng nếm "trái đắng" cho cơ sự ấy. Thế nhưng, Kane và đặc biệt là Messi đều có đẳng cấp cao, không dễ gì tìm được sự thay thế xứng tầm.

Nghe như một câu chuyện không lối thoát, và muốn giải quyết thì cần thay đổi cả hệ thống. Nếu như Barca không cố giữ Messi, giờ họ có lẽ còn thêm thảm hơn. Song, đó là khoảng chuyển giao cần thiết và sẽ đến trong sớm muộn. Những Fati, Trincao,... chắc chắn chưa đạt đẳng cấp của M10 nhưng họ cần va chạm, đồng thời sẽ có cơ hội làm mới Barca.



Cả Messi và Kane đều là người khó thay thế. Ảnh: AFP

Tình cảnh của Tottenham hơi khác, vấn đề là Mourinho chỉ chuẩn bị một vài "bài" cực độc trong triển khai lối chơi. Khi biến Kane thành một trong những chân chuyền hàng đầu Châu Âu, "Người đặc biệt" làm các đối thủ kinh ngạc. Nhưng giờ ông không biết kiếm đấu một trung phong có tố chất tương tự, mỗi khi Kane ốm.

Hệ quả của những đội bóng đặt cá nhân làm trung tầm chính là rủi ro thành tích khi chính các ngôi sao không thi đấu, hoặc không đạt phong độ cao. Biết là thế nhưng không phải cứ muốn thay đổi là có thể thực hiện.

HOÀI MINH (LĐO)