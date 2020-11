Công tố viên điều tra về cái chết của huyền thoại bóng đá Maradona

Phát biểu với báo giới ngày 27/11, một người thân trong gia đình Maradona khẳng định "có những dấu hiệu bất thường" trong cái chết của Maradona.



Argentina để quốc tang huyền thoại bóng đá Diego Maradona

Người hâm mộ chờ tiễn biệt huyền thoại bóng đá Diego Maradona tại tang lễ của ông ở Buenos Aires, Argentina ngày 26/11/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)



Các nguồn tin tư pháp Argentina cho biết các công tố viên nước này đã mở cuộc điều tra về các tình tiết xung quanh cái chết của huyền thoại bóng đá Diego Maradona, để xác minh xem nguyên nhân khiến ông tử vong có thể liên quan đến sơ suất y tế hay không.



Phát biểu với báo giới ngày 27/11, một người thân trong gia đình Maradona khẳng định "có những dấu hiệu bất thường" trong cái chết của Maradona.



Luật sư của Maradona, ông Matias Morla, trước đó cũng đã kêu gọi mở cuộc điều tra về việc xe cấp cứu đã phải mất hơn 30 phút mới có mặt tại nhà riêng của ngôi sao bóng đá này vào ngày định mệnh 25/11.



Văn phòng công tố ở thủ đô Buenos Aires đã mở một hồ sơ điều tra mang tên: "Maradona, Diego. Xác định nguyên nhân cái chết".



Tuy nhiên, một nguồn tin tư pháp giấu tên cho biết: "Vụ án được khởi xướng vì do ông đã tử vong tại nhà và không có ai ký vào giấy chứng tử. Điều này không có nghĩa là có nghi vấn hoặc dấu hiệu bất thường liên quan cái chết này".



Báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy Maradona đã tử vong khi đang ngủ trưa do "phù phổi cấp tính và suy tim mãn tính".



Huyền thoại bóng đá 60 tuổi được chăm sóc y tế 24/24 tại nhà riêng - thuộc một khu dân cư có lực lượng bảo vệ riêng ở Tigre, phía Bắc Buenos Aires - sau khi trải qua phẫu thuật loại bỏ cục máu đông trong não hồi đầu tháng này.



Người thân của Maradona cho biết: "Cần phải xem xét liệu họ (các nhân viên y tế) đã làm những điều họ cần phải làm hay chưa, hay họ chỉ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Y tá đã thông báo vụ việc khi công tố viên xuất hiện vào ngày Diego qua đời, sau đó thêm thắt chi tiết vào tuyên bố của mình và cuối cùng lại lên truyền hình để chia sẻ rằng những gì bà ta nói là do bị ép buộc, vì vậy có một số mâu thuẫn trong những phát ngôn của bà này".



Văn phòng công tố đang chờ kết quả xét nghiệm các độc tố trong cơ thể của Maradona.



Ba công tố viên tham gia điều tra đã yêu cầu nhân viên y tế cung cấp hồ sơ bệnh án của ngôi sao này, cũng như tập hợp những hình ảnh từ camera an ninh khu vực.



Theo các công tố viên, một nam y tá chăm sóc cho Maradona có thể là người cuối cùng nhìn thấy ông còn sống.



Tuyên bố ngày 27/11 của các công tố viên cho biết: "Từ lời khai của ông ấy, có thể khẳng định rằng ông ấy là người cuối cùng nhìn thấy Maradona còn sống vào khoảng 6 giờ 30 sáng, khi ông kết thúc ca đêm tại nhà của ngôi sao này".



Trong khi đó, nữ y tá được các công tố viên thẩm vấn vào ngày 26/11 "đã khẳng định bà thấy ông vẫn đang nghỉ ngơi trên giường, đảm bảo rằng ông đang ngủ và thở bình thường."



Theo các công tố viên, nữ y tá đã có mặt tại nhà Maradona ở thời điểm ông tử vong. Bà cho biết đã nghe thấy Maradona "di chuyển trong phòng" lúc 7 giờ 30 sáng.



Vào lúc 12 giờ 17, "thư ký riêng của Maradona đã yêu cầu hỗ trợ y tế và xe cấp cứu của công ty +VIDA có mặt lúc 12h28, theo những hình ảnh camera ghi lại được từ khu phố San Andres".



Một số xe cấp cứu từ các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác đã đến hiện trường sau đó.



Các nhà điều tra cũng đã xác định rằng bác sỹ riêng của Maradona - ông Leopoldo Luque, đã gọi cấp cứu cứu 911 lúc 12 giờ 16 và yêu cầu xe cứu thương đến ngay lập tức.

Theo Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)