Trước nguy cơ mất chức, chủ tịch CLB Barcelona 'cầu cứu' chính quyền địa phương

Chủ tịch CLB Barcelona, Josep Maria Bartomeu, hôm 26.10 cho rằng hiện là thời điểm không phù hợp để từ chức, đồng thời ‘cầu cứu’ chính quyền địa phương hoãn cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với mình và hội đồng quản trị.



Chủ tịch CLB Barcelona, Bartomeu tiếp tục đối mặt với sóng gió.



Theo tờ Mundo Deportivo, ông Bartomeu phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sau thời gian hỗn loạn ở sân Nou Camp, đặc biệt là sự xung đột với siêu sao Lionel Messi, người đã bị ngăn chặn rời CLB Barcelona vào mùa hè vừa qua.



Phát biểu sau cuộc họp hội đồng hôm 26-10, ông Bartomeu cho biết: "Có rất nhiều vấn đề. Tôi tin rằng đây là thời điểm tồi tệ nhất nếu rời Barcelona và có một ban lãnh đạo lâm thời". Theo đó, một hội đồng quản trị sẽ nắm quyền kiểm soát cho đến khi cuộc bầu cử mới nếu Bartomeu từ chức.



Ông Bartomeu (trái) nhận thêm nỗi thất vọng khi chứng kiến Barcelona thua trận "Siêu kinh điển" trên sân nhà Nou Camp.



Một bản kiến nghị chống lại ông Bartomeu đã vượt qua 16.250 chữ ký cần thiết vào tháng trước. Trong cuộc trưng cầu dân ý mà Bartomeu muốn được tổ chức vào ngày 15-11, các đối thủ sẽ cần 2/3 số phiếu bầu để loại bỏ ông. Cuộc bầu cử chủ tịch CLB Barcelona có thể sẽ được tổ chức vào tháng 1 hoặc tháng 2-2021 (trước đó dự kiến tổ chức vào tháng 3-2021). Ông Bartomeu không còn cơ hội ứng cử do đã đủ 2 nhiệm kỳ chủ tịch.



Trước nguy cơ phải từ chức ngay lập tức, ông Bartomeu đã yêu cầu hoãn cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nhưng bị từ chối. Vì vậy, quan chức này đã “cầu cứu” chính phủ Tây Ban Nha ban hành việc dời ngày bỏ phiếu bất tín nhiệm do tình hình dịch Covid-19 ở TP.Barcelona rất đáng lo ngại. Tây Ban Nha gần đây đã ban bố tình trạng khẩn cấp mới do sự gia tăng các trường hợp nhiễm Covid-19 mới trên toàn quốc, ghi nhận hơn 1,15 triệu ca nhiễm.



Sự ra đi của ông Bartomeu có thể ảnh hưởng đến tương lai của Messi, người đã giải thích vào tháng 9 rằng cách CLB Barcelona điều hành là lý do chính khiến anh cố gắng ra đi. Nhiều người không hài lòng với cách Bartomeu điều hành đội bóng xứ Catalan.



Messi (giữa) có thể gác lại ý định ra đi nếu "bộ sậu" lãnh đạo cũ ra đi.



Dưới triều đại của ông này, Barcelona đã tiêu rất nhiều tiền nhưng kết quả đạt được không tương xứng với những gì mà họ đã chi. Mùa trước, Barcelona không giành được danh hiệu nào, mọi thứ càng tệ hơn sau khi đội bóng kết thúc với thất bại bẽ bàng 2-8 dưới tay Bayern Munich ở tứ kết Champions League. Mới nhất, Barcelona thúc thủ 1-3 trên sân nhà trong trận “Siêu kinh điển” với Real Madrid tại La Liga cuối tuần trước.



Victor Font là một trong những ứng cử viên hàng đầu để kế nhiệm Bartomeu và đã cam kết chiến dịch của mình với sự xuất hiện của đồng đội cũ của Messi là Xavi Hernandez làm HLV. Nhưng mới đây, ông Font “đính chính” rằng Ronald Koeman cũng có thể tiếp tục dẫn dắt đội bóng và Xavi đảm nhận một vai trò khác. Joan Laporta, chủ tịch đã bổ nhiệm Pep Guardiola vào năm 2008 với những thành công rực rỡ cùng CLB Barcelona, cũng đang tranh cử.

Theo TÂY NGUYÊN (TNO)