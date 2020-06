Hủy giải chạy marathon lớn nhất thế giới vì dịch bệnh COVID-19

Sau khi tham vấn Thị trưởng New York Bill de Blasio, đơn vị tổ chức giải New York Road Runners đã quyết định hủy giải chạy marathon lớn nhất thế giới lần thứ 50 này dự kiến diễn ra vào ngày 1/11 tới.

Ảnh minh họa.

Các nhà tổ chức ngày 24/6 thông báo giải chạy marathon New York Road Runners tại thành phố New York (Mỹ) và giải Berlin Marathon tại thủ đô Berlin (Đức) đã bị hủy bỏ do những quan ngại về đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong khi đó, ban tổ chức các giải chạy khác cũng đang cân nhắc kế hoạch.

Hãng tin Pháp AFP đưa tin sau khi tham vấn Thị trưởng New York Bill de Blasio, đơn vị tổ chức giải New York Road Runners đã quyết định hủy giải chạy marathon lớn nhất thế giới lần thứ 50 này dự kiến diễn ra vào ngày 1/11 tới. Sự kiện này ước tính thu hút khoảng 50.000 người tham dự.

Chủ tịch đồng thời là Giám đốc điều hành giải chạy trên, ông Michael Capiraso, nêu rõ việc hủy bỏ sự kiện trong năm nay là điều đáng tiếc đối với những người đăng ký tham dự.

Tuy nhiên, ban tổ chức cần phải tuân thủ các quy định về sức khỏe và an toàn trong bối cảnh có nhiều lo ngại về tác động của đại dịch COVID-19 đối với các vận động viên, khán giả, các tình nguyện viên và thành viên ban tổ chức.

Theo kế hoạch, giải chạy New York Road Runners năm tới dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 7/11.

Trong khi đó, ban tổ chức giải Berlin Marathon thông báo do chưa tìm được thời điểm tổ chức thay thế phù hợp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 nên quyết định hủy giải dự kiến diễn ra vào ngày 27/9 tới.

Trước đó, cuối tháng 4 vừa qua, ban tổ chức chỉ mới thông báo tạm hoãn tại thời điểm thành phố Berlin cấm tất cả các sự kiện hơn 5.000 người tham dự nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2.

Các quyết định trên được đưa ra nhiều tuần sau khi giải chạy Boston Marathon lần đầu tiên bị hủy bỏ trong lịch sử 124 năm tổ chức sự kiện này.

Hiện giải London Marathon bị tạm hoãn đến ngày 4/10 tới. Trong khi đó, giải Chicago Marathon vẫn giữ nguyên kế hoạch ban đầu vào ngày 11/10, còn giải Paris Marathon dự kiến diễn ra vào ngày 18/10.