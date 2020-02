Tuyển nữ VN lạc quan hướng đến vòng play-off Olympic

Chiều 9-2, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã để thua chủ nhà Hàn Quốc 0-3 trong trận cuối cùng bảng A vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020, qua đó vào vòng play-off với ngôi nhì bảng.





Cầu thủ đội nữ Chelsea "nắn gân" tuyển Việt Nam

Tiền đạo trẻ Tuyết Ngân (10) trong trận đấu với Hàn Quốc - Ảnh: KFA





Xác định trận đấu với Hàn Quốc là dịp để cho các cầu thủ cọ xát và tích lũy kinh nghiệm, nên HLV Mai Đức Chung đã đưa vào sân khá nhiều cầu thủ trẻ hoặc dự bị.



Trong đó, đáng chú ý nhất là tiền đạo 20 tuổi Tuyết Ngân ra sân ngay từ đầu thay cho đội trưởng Huỳnh Như, và trung vệ 19 tuổi Thu Thương vào sân ở phút 36 thay cho Phương Thảo bị chấn thương.



Dù ra sân không phải với đội hình mạnh nhất, nhưng đội tuyển nữ VN đã chơi khá tốt trước đối thủ chủ nhà.



Trong hiệp một, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung chỉ chịu thủng lưới một bàn ở phút 23, khi Jang Sel Gi khéo léo xoay bóng loại bỏ các hậu vệ rồi dứt điểm tung lưới thủ môn Kim Thanh.



Sang hiệp hai, các cô gái VN cũng chỉ để thua hai bàn nữa sau các pha dứt điểm của Choo Hyo Joo (phút 53) và Ji So Yun (phút 83).



Dù thua 0-3 nhưng đội tuyển nữ VN đã thu được nhiều kinh nghiệm bổ ích cho vòng play-off sắp tới và hi vọng có thể giành vé dự Olympic 2020.



Ở vòng này, 4 đội dẫn đầu hai bảng A và B sẽ thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách trong hai ngày 6 và



11-3. Đội nhất bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B và ngược lại. Đội tuyển nữ VN sẽ gặp một trong hai đội Úc và Trung Quốc (đến ngày 13-2 mới kết thúc bảng B). Hai đội thắng ở vòng play-off sẽ đại diện châu Á dự Olympic 2020 cùng chủ nhà Nhật Bản.



Nói về sự chuẩn bị sắp tới, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Những đối thủ mà đội tuyển nữ VN gặp sắp tới rất mạnh.



Họ thường chơi ở đấu trường World Cup chứ không phải là châu Á nữa, nên trình độ của họ là 10 so với Việt Nam chỉ là 4. Họ có tầm vóc cao, kỹ chiến thuật cũng rất tốt. Nhưng lọt vào đến vòng này, tôi đã chuẩn bị kế hoạch ở trong đầu rồi.



Trở về VN, tôi sẽ cho các cầu thủ nghỉ vài ngày và sau đó chúng tôi sẽ tập trung lại để chuẩn bị cho vòng play-off.



Bóng đá nữ vẫn cần tập trung thời gian dài, nếu không sẽ rất khó làm. Như vừa qua, đội chỉ tập trung quá ngắn sau tết, không có trận đấu tập hay giao hữu chính thức nào để ổn định đội hình trước giải nên các cầu thủ vẫn còn bỡ ngỡ lắm, đặc biệt là các cầu thủ mới...".



Theo N.KHÔI (TTO)