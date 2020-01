Báo Hàn: "Ma thuật của HLV Park Hang-seo chưa kết thúc, mới chỉ là bắt đầu"

Truyền thông Hàn Quốc tin tưởng, "công thức chiến thắng" của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng bóng đá Việt chưa dừng lại sau thất bại ở Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.



Ảnh: Sports Seoul





Đội tuyển U23 Việt Nam đã bị loại khỏi Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 với thành tích xếp cuối bảng D. Quang Hải và các đồng đội đã rời giải đấu mà không có bất kỳ chiến thắng nào. Với vị thế nhà đương kim Á quân cùng phong độ cao tiếp nối từ SEA Games 30, đây là một thất bại khó nuốt trôi.



Tuy nhiên, Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 có thể coi là "cái bước hụt" đầu tiên của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng bóng đá Việt Nam, sau hơn 2 năm cầm quân. Ở những giải đấu trước, ông Park và các học trò luôn hoàn thành, thậm chí vượt qua cả chỉ tiêu, kỳ vọng được đề ra.



Nhiều ý kiến cho rằng, vị chiến lược gia này đã hết "bài vở". "Ma thuật của Park", khái niệm truyền thông Hàn sử dụng sau mỗi lần Việt Nam thắng trận, đã kết thúc và nhiệm kỳ còn lại của ông Park sẽ rất khó khăn.





U23 Việt Nam đã thất bại tại vòng chung kết U23 Châu Á 2020. Ảnh: L.T





Nhìn nhận về điều này, tờ Sport Seoul (Hàn Quốc) có quan điểm khác. Tờ báo này viết: "Giải đấu trên đất Thái là lần đầu tiên Park Hang-seo nếm mùi thất bại sau khi đến Việt Nam làm việc, nhưng 'ma thuật' của ông ta chưa hề kết thúc mà mới chỉ khởi đầu".



Tờ thể thao nổi tiếng xứ kim chi nhắc lại những chiến tích vang dội của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt. Trong đó có sự thống trị bóng đá khu vực với chức vô địch AFF Cup 2018 hay tấm HCV SEA Games 30. Ngoài ra, những thành này còn ghi dấu sự vươn tầm châu lục với thành tích Á quân U23 Châu Á 2018, Top 8 Asian Cup 2019,...



Nhờ đó, ông Park có được một vị trí chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Vị chiến lược gia này được tôn sùng tại Việt Nam và được tôn trọng ở Hàn Quốc.



"Với vị thế người hùng của bóng đá Việt, thất bại lần này không làm giảm sự nổi tiếng của ông. Người hâm mộ Việt Nam hiểu rằng ông ấy đã cố gắng.



"Park ma thuật" chưa kết thúc, ông ấy sẽ cùng bóng Việt phát triển mạnh mẽ hơn sau thất bại đầu tiên. Khi xác định được vấn đề, họ sẽ có thể sửa đổi.



Hơn nữa, thất bại trong việc giành vé đi Olympic Tokyo thuộc nhiệm kỳ đầu tiên của ông Park. Bắt đầu từ tháng 2.2020, nhiệm kỳ mới của ông Park (hợp đồng ba năm) sẽ bắt đầu", trích tờ Sport Seoul.







Huấn luyện viên Park Hang-seo được kỳ vọng sẽ giành thêm nhiều thành công tại Việt Nam Ảnh: D.H





Cuối cùng tờ báo này nhắc về những kế hoạch sắp tới của bóng đá Việt Nam và tin tưởng ông Park sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công.



"Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu vòng sơ loại thứ 2 World Cup châu Á 2022 vào tháng 3. Thầy trò ông Park đang hơn 2 điểm so với đội xếp thứ 2 Malaysia (11 điểm so với 9 điểm) ở bảng G. Họ đang mơ ước được tham dự vòng sơ loại cuối cùng của World Cup.



Trước khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 của mình, huấn luyện viên ​​Park Hang-seo dự kiến sẽ bổ sung và sửa chữa những thiếu sót của đội. Do đó, "ma thuật" của ông Park không phải đã kết thúc mà là mới bắt đầu", tờ Sport Seoul khẳng định.



