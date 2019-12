Trang chủ AFC: U23 Việt Nam là ứng viên vô địch, Tiến Linh đáng xem nhất

Ngày 31-12, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (The AFC.com) đã có bài viết giới thiệu những cầu thủ đáng xem ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.





Tiến Linh được trang TheAFC.com đánh giá là cầu thủ đáng xem tại bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ảnh: AFC





Đây là bảng đấu có sự hiện diện của U23 Việt Nam, UAE, Jordan và Triều Tiên.



Ở phần mở đầu bài viết, The AFC.com đánh giá U23 Việt Nam là "ứng viên vô địch của giải". Đồng thời nhận định, bảng D là "bảng đấu hấp dẫn khi Jordan, UAE và Triều Tiên có thể thách thức Việt Nam".



Trong bài viết, The AFC.com đã chọn tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương) là cầu thủ đáng xem của U23 Việt Nam ở bảng D.



The AFC.com viết:" Khi nói về U23 Việt Nam, người ta thường tập trung vào Quang Hải. Nhưng có một tài năng trẻ khác đang nổi lên ở U23 Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh".



Để lý lẽ thêm thuyết phục, The AFC.com kể lại hàng loạt thành tích của Tiến Linh cùng các cấp độ đội tuyển Việt Nam và CLB Bình Dương. Tất nhiên, The AFC.com không quên nhắc đến bàn thắng đẹp mắt của Tiến Linh vào lưới UAE mang về chiến thắng 1-0 cho Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình.



Ngoài Tiến Linh, ba cái tên còn lại trong bảng D được The AFC.com chọn vào danh sách cầu thủ đáng xem là tiền vệ Ri Yong-gwon (Triều Tiên), thủ môn Abdallah Al Fakhouri (Jordan) và tiền đạo Ali Saleh (UAE).



Theo HOÀI DƯ (TTO)