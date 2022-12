Muôn màu World Cup

(GLO)- Những ngày qua, World Cup 2022 trên đất nước Qatar mang đến cho giới hâm mộ làng túc cầu nhiều cung bậc cảm xúc khó tả. Tuy nhiên, bên cạnh tình yêu bóng đá chân thành và tinh thần cổ vũ cuồng nhiệt, đây đó vẫn có một số trường hợp tự sa vào vòng xoáy cá độ với những cạm bẫy giăng sẵn.





“Cháy” cùng bóng đá



Hơn 30 năm kể từ ngày đam mê trái bóng tròn, ông Trần Văn Bài (xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn không quên được những ngày “ăn ngủ cùng World Cup” ở mùa giải năm 1986 trên đất Mexico, khi Maradona cùng đồng đội nâng cao cúp vàng cho đội tuyển Argentina. Đến World Cup 1990, khi gia đình ông đã mua được chiếc ti vi Sony màu, người dân ở khu vực chợ Biển Hồ thường tập trung tại nhà ông xem thâu đêm suốt sáng. “Chiếc ti vi ấy tôi mua hết 1 cây vàng. Đến giờ, tôi vẫn giữ lại làm kỷ niệm cho một thời gian khó nhưng nhiều cảm xúc”-ông Bài tâm sự.



Những kỳ World Cup, Euro sau đó, ông Bài hầu như không bỏ lỡ trận nào. Tại kỳ World Cup 2022, ông Bài chuẩn bị sẵn cà phê để dõi theo các trận đấu đỉnh cao dù chỉ một mình. Ông chia sẻ: “Trước kia, tôi thường thức cả đêm nhưng bây giờ tuổi cao sức yếu rồi, chỉ xem được trận khung giờ 22 và 23 giờ. Các trận vòng trong cũng cố gắng xem lúc 2 giờ sáng. Năm nay, các đội châu Á đá khá hay, tiếc là không đủ bản lĩnh để vào tứ kết. Tôi mong Pháp và Brazil sẽ gặp nhau ở chung kết vì đây là 2 đội có màn trình diễn đẹp mắt nhất từ đầu giải đến nay”.

Minh họa: Huyền Trang





Trong khi đó, phần đông giới trẻ lại chọn các tụ điểm đông người như quán cà phê, quán nhậu để “cháy” cùng World Cup. Anh Trần Việt Hùng (SN 1994, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) hồ hởi nói: “Tôi thích không khí sôi động nên ra quán để xem World Cup cùng bạn bè. Trận nào đá sớm thì chúng tôi ra quán nhậu cụng với nhau vài ly bia rồi cùng bàn luận, trận nào khuya thì ra quán cà phê”.



Nắm bắt tâm lý của nhiều khán giả muốn tận hưởng cảm giác cuồng nhiệt chỗ đông người, hầu hết các quán cà phê, quán nhậu trên địa bàn TP. Pleiku đều có sự chuẩn bị chu đáo. Không chỉ trang bị ti vi màn hình lớn, nhiều hàng quán mua hoặc thuê máy chiếu công suất lớn để phục vụ khách. Trong đó, khu vực bờ kè suối Hội Phú đã trở thành địa điểm tụ tập lý tưởng. Mỗi quán ở đây đều trang bị 2-3 màn hình đèn chiếu để phục vụ khán giả.

Hầu hết các quán cà phê đều trang bị đèn chiếu để phục vụ khách hàng. Ảnh: Văn Ngọc





Chủ động đấu tranh ngăn chặn tiêu cực



Theo Thượng tá Đinh Văn Sơn-Phó Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh), tệ nạn cá độ bóng đá vẫn âm ỉ xuyên suốt các giải bóng đá trong năm nhưng thường rộ lên vào các kỳ World Cup, Euro. Trước tình hình đó, lực lượng Công an thường xuyên cập nhật về công nghệ, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với tội phạm cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Tính từ World Cup 2018 đến nay, Công an tỉnh đã phá thành công 3 chuyên án bóc gỡ các đường dây cá độ bóng đá trên toàn tỉnh với số tiền giao dịch hơn 3.000 tỷ đồng. Qua đó khởi tố hơn 50 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đây đều là những đối tượng cờ bạc cộm cán trải rộng ở TP. Pleiku, thị xã An Khê, Ayun Pa, các huyện: Đak Pơ, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê…

3 đối tượng tại Gia Lai bị đưa ra xét xử vì cá độ bóng đá qua website Bong88. Ảnh: Văn Ngọc





Mùa World Cup năm nay, Công an tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Công an các địa phương, các đơn vị nghiệp vụ về việc tập trung đấu tranh tội phạm đánh bạc. Theo đó, các đơn vị chủ động nắm tình hình, rà soát, lập hồ sơ, quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự về tổ chức đánh bạc, nghi vấn cầm đầu, tham gia tổ chức cá độ bóng đá qua mạng để kịp thời xác minh, triệt phá các đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Đồng thời đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan hoạt động cờ bạc như: “tín dụng đen”, lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp…



“Qua nắm bắt tình hình ở mùa World Cup này, tình trạng cá độ bóng đá không diễn biến phức tạp như những giải đấu trước. Công an các địa phương cũng có nhiều biện pháp tuyên truyền, răn đe, yêu cầu người dân, cơ sở kinh doanh trên địa bàn cam kết không tham gia cá độ bóng đá”-Thượng tá Sơn nhấn mạnh.



