Vòng 25 V.League 2022: Hoàng Anh Gia Lai phải vượt qua chính mình

(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) không còn phải lo khi đã trụ hạng sớm trước 3 vòng đấu. Dẫu vậy, họ vẫn phải tiếp tục phấn đấu lọt vào top 5 với hy vọng giữ lại niềm tin của người hâm mộ trong trận đấu ở vòng 25 V.League 2022 vào lúc 17 giờ ngày 13-11.





Top 5 là mục tiêu mà huấn luyện viên Kiatisak đã khẳng định sau khi chính thức trụ hạng ở vòng đấu thứ 23. Đầu mùa giải, họ đặt mục tiêu cao nhất để nối tiếp những gì còn dang dở ở V.League 2021. “Phú quý giật lùi”, chiến lược gia người Thái sau đó chỉ còn dám hy vọng vào top 3 khi thừa nhận việc bám đuổi Hà Nội FC là bất khả kháng. Và hiện tại, ngay cả vị trí có huy chương đồng cũng đã trở nên xa vời với đội bóng Phố núi sau chuỗi trận bết bát. Do đó, đích đến top 5 là điều khả dĩ nhất với HAGL vào thời điểm hiện tại, dù đó là một vị trí không có huy chương, không có tiền thưởng mà chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần với đội bóng vốn mang nhiều kỳ vọng.

Một chiến thắng có thể giúp HAGL chiếm vị trí thứ 5 của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Lê Văn Ngọc





Ở thời điểm hiện tại, HAGL chỉ còn cách vị trí thứ 5 của Sông Lam Nghệ An 2 điểm. Ở vòng 25, đội bóng xứ Nghệ sẽ có chuyến hành quân đầy thử thách đến sân Lạch Tray của Hải Phòng-đội đang nuôi hy vọng nhỏ nhoi đánh chiếm ngôi vị số 1 của Hà Nội FC. Do đó, một chiến thắng trước Thanh Hóa trên sân khách là điều kiện cần để đội bóng của bầu Đức soán ngôi Sông Lam Nghệ An trước khi trở về sân Pleiku chơi trận cầu cuối cùng của V.League 2022 với Hà Nội FC.



Dù chơi trên Sân vận động Thanh Hóa, nhưng đội bóng xứ Thanh rõ ràng là đối thủ “vừa miếng” với HAGL khi khái niệm sân nhà không mang nhiều ý nghĩa với họ. Bằng chứng là trong 4 lần gần nhất hành quân đến sân đấu này, HAGL giành đến 3 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận. Ở lượt đi trên sân Pleiku, đội bóng của bầu Đức cũng đã dễ dàng hạ gục đối thủ với tỷ số 2-0 sau các pha lập công của Xuân Trường và Văn Toàn. Đó là trận đấu thể hiện rõ tương quan lực lượng giữa 2 đội khi Thanh Hóa tỏ ra khá yếu ớt.



Thanh Hóa hiện có cùng điểm số cũng như số trận đã thi đấu như HAGL. Dẫu vậy, phong độ của đội bóng này cũng phập phù. Trong 3 trận gần nhất, họ có thể cầm hòa Hà Nội FC 1-1 nhưng lại để thua đội bóng TP. Hồ Chí Minh ngay trên sân nhà. Ở vòng đấu 24, dù dẫn trước đội chủ sân Gò Đậu B.Bình Dương, họ vẫn để đối thủ lội ngược dòng để rồi thất thủ với tỷ số 2-4. Tình hình của đội bóng xứ Thanh cũng khá rối ren khi vừa công bố chia tay vị chiến lược gia kỳ cựu Petrovic.



Trước một Thanh Hóa không được đánh giá cao, để giành được 3 điểm, có lẽ HAGL cần giải quyết vấn đề của chính bản thân mình. Ở trận cầu gần nhất trước Hà Tĩnh, đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisak tiếp tục bộc lộ những điểm yếu. Phút bù giờ, Văn Toàn có cơ hội đối mặt với thủ thành đối phương nhưng không dứt điểm mà lại chuyền bóng thiếu hợp lý không thuận đà di chuyển của Minh Vương. Với một tiền đạo của đội tuyển quốc gia, pha xử lý này của tiền đạo số 9 rõ ràng không thể khiến Zico Thái hài lòng. Hàng thủ của HAGL cũng nhiều phen khiến người hâm mộ hú vía dù đối thủ chỉ cắm một tiền đạo ngoại trên hàng công. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Tuấn Linh cùng những pha xử lý thiếu chính xác của tiền đạo Hà Tĩnh thì có lẽ HAGL không chỉ thua 1 bàn.



Đội bóng Phố núi cũng thiếu đi những tình huống phối hợp ăn ý hiệu quả. Bàn thắng duy nhất của họ chỉ đến từ pha bóng mang đậm dấu ấn cá nhân Minh Vương. Ngoài 2 trận đấu cuối cùng ở V.League 2022, HAGL đang đứng trước trận bán kết Cúp Quốc gia với hy vọng sẽ giành được danh hiệu sau 18 năm trắng tay. Bởi vậy, trận đấu trước Thanh Hóa là một “bài test” quan trọng để huấn luyện viên Kiatisak vận hành hệ thống tấn công cho mục tiêu ở Cúp Quốc gia.



Cùng với đó, như chiến lược gia người Thái đã thổ lộ, đây là thời điểm HAGL thi đấu để kéo người hâm mộ trở lại sân Pleiku sau khoảng thời gian tương đối vắng vẻ. Một chiến thắng sẽ tạo đà cho đội bóng cũng như sự phấn khích cho khán giả trước 2 cuộc đón tiếp Hà Nội FC trên sân nhà.



LÊ VĂN NGỌC