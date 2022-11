Hoàng Anh Gia Lai giải cơn khát chiến thắng trước Nam Định

(GLO)- Sau 10 vòng đấu liên tiếp chỉ biết hòa và thua, cuối cùng các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cũng được nếm trải hương vị chiến thắng trong trận cầu diễn ra trên sân nhà Pleiku trước đội bóng Nam Định vào chiều 4-11. 3 điểm không chỉ giúp đội bóng Phố núi có được vị trí an toàn trong cuộc đua trụ hạng mà hơn cả nó sẽ giúp họ vực dậy tinh thần cho chặng cuối của mùa giải.





Đang rơi vào khủng hoảng, HAGL như “buồn ngủ gặp chiếu manh” khi chỉ phải đón tiếp đội bóng đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng là Nam Định. Đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Vũ Hồng Việt cũng đang trải qua những ngày tháng nơm nớp lo âu với phong độ không tốt của mình. Nếu trắng tay trên sân Pleiku, họ sẽ tiếp tục nằm trong nhóm cầm đèn đỏ và bị các đối thủ cạnh tranh áp sát. Bởi vậy, đội bóng thành Nam đã nhập cuộc một cách đầy thận trọng trước HAGL.

HAGL (trái) đã tận dụng tốt những cơ hội mình có được. Ảnh: Văn Ngọc



Các cầu thủ đội khách đã chủ động giữ nhịp trận đấu với lối chơi phòng ngự chắc chắn bên phần sân nhà. Lựa chọn an toàn này của Nam Định đã giúp họ kiềm tỏa tối đa những pha phối hợp của các mũi nhọn bên phía HAGL. Những ngôi sao trên hàng công như Công Phượng, Văn Toàn, Brandao hầu như bị chia cắt khi không tìm được sự liên kết với khu trung tuyến được đảm nhiệm bởi Minh Vương và Bảo Toàn.



Dù không có nhiều bóng để tấn công, các học trò của HLV Vũ Hồng Việt cũng đã có thời điểm khiến khung thành của đối phương rơi vào tình trạng báo động. Phút 28, Xuân Tân có pha đá phạt căng như trái phá ở cự ly khoảng 35 m đưa bóng găm thẳng vào cột dọc của thủ thành Tuấn Linh. Đó là tình huống mà người gác đền của HAGL đã bị đánh bại nhưng bàn thắng vẫn không đến với đội khách trong sự thở phào của khán giả Phố núi.



Trong một trận đấu đã có được yếu tố may mắn, các cầu thủ của bầu Đức dường như đã có hiệu ứng tinh thần tích cực hơn. Họ đã tỏ ra chính xác hơn trong những đường chuyền và tạo được áp lực lớn về phía khung thành của Liêm Điều. Phút 35, từ pha đá gạt góc chuẩn xác của Công Phượng, ngoại binh An Hae-see bật cao đánh đầu tung lưới Nam Định mở tỷ số 1-0. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của trung vệ người Hàn cho HAGL ở trận thứ 2 liên tiếp được trao cơ hội đá chính.



Văn Toàn (trái) đã ghi bàn thắng thứ 2 cho HAGL trong một pha phản công. Ảnh: Văn Ngọc



Bàn thắng khai thông thế bế tắc của An Sae-hee đã khiến trận đấu diễn ra cởi mở hơn. Đội bóng thành Nam đã không thể chọn phương án co cụm phòng ngự như hiệp 1 mà buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đó, trong tay HLV Kiatisak sở hữu những cầu thủ giàu tốc độ để luôn sẵn sàng thường trực cho các pha phản công. Thực tế Nam Định cũng đã tạo ra các tình huống uy hiếp khung thành của đối phương nhưng tận dụng không thành công. Phút 47, Silva Dias có pha băng cắt đánh đầu mạnh mẽ đưa bóng đi sạt cột dọc trong sự tiếc nuối của hơn 100 cổ động viên Nam Định trên khán đài. 7 phút sau, đến lượt Mansaray xoay xở trong vòng cấm rồi dứt điểm quyết đoán, dẫu vậy không đủ để đánh bại Tuấn Linh.



Như một quy luật tất yếu, khi không tận dụng được cơ hội, đội khách đã phải trả giá. Các sai sót trong những đường chuyền quyết định ở hàng công khiến Nam Định dễ dàng rơi vào thế trận phản công khi đội hình của họ đã đẩy lên quá cao. Phút 60, trong một pha bóng như thế, họ để Văn Toàn thoát xuống phá bẫy việt vị dứt điểm chéo góc hiểm hóc nhân đôi cách biệt 2-0 cho đội chủ nhà.



Trong phần lớn thời gian của hiệp 2, HLV Kiatisak đã chịu thiệt quân khi Công Phượng gặp chấn thương phải rời sân. Dẫu vậy, đó cũng là thời điểm để thuyền trưởng của HAGL đưa Xuân Trường vào sân nhằm củng cố sức mạnh ở khu trung tuyến. Trước sự lựa chọn này của đội chủ nhà, Nam Định đã không còn nhiều khoảng trống để triển khai các mảng miếng phối hợp tấn công. HLV Vũ Hồng Việt buộc phải yêu cầu các học trò sử dụng những pha câu bóng vào khu vực cấm địa hòng tận dụng chiều cao của 2 ngoại binh. Tuy nhiên, bên phía sân chủ nhà, Mauricio cùng An Hae-see đã có một ngày thi đấu tỉnh táo để truy cản thành công những tình huống như vậy.



Bế tắc trong việc tìm đến khung thành của HAGL, Nam Định đành chấp nhận rời sân Pleiku trận thua 0-2. Chiến thắng đã giúp đội bóng Phố núi phần nào cởi bỏ nút thắt về tâm lý cũng như cầm chắc hơn tấm vé trụ hạng V.League 2022.



LÊ VĂN NGỌC