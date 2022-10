Vòng 19 V.League 2022: Cuộc chiến vì danh dự

(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) dường như đã buông tay ở đấu trường V.League sau chuỗi trận sa sút. Để vớt vát niềm tin của người hâm mộ, họ sẽ phải nỗ lực rất nhiều để cải thiện thành tích. Trận cầu với Sông Lam Nghệ An (SLNA) trong khuôn khổ vòng 19 V.League 2022 diễn ra lúc 18 giờ ngày 14-10 trên sân Pleiku là một thử thách.





Tháng 7-2022, HAGL nhận 3 danh hiệu lớn gồm: đội bóng xuất sắc nhất, huấn luyện viên (HLV) xuất sắc nhất (Kiatisak) và cầu thủ xuất sắc nhất (Văn Toàn). Đó có lẽ là điểm nhấn đáng kể nhất của đội bóng Phố núi ở mùa giải này. Bởi lẽ, sau 6 trận liên tiếp không thắng, các mục tiêu cho chức vô địch hoặc top 3 đội dẫn đầu bỗng trở nên xa vời.

Công Phượng (bìa trái) cùng đồng đội đã gây thất vọng ở trận đấu với Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Ngọc



Bầu Đức vẫn tuyên bố trước báo giới rằng đội bóng của ông luôn thi đấu vì người hâm mộ. Tuy nhiên, họ đang phải đối mặt với những lời chỉ trích sau chuỗi trận thất vọng mà cuộc đối đầu với đội bóng TP. Hồ Chí Minh đã đẩy lên đỉnh điểm. Trên các mặt báo lẫn diễn đàn mạng xã hội, nhiều người cho rằng, đó là một trận thua “lạ” của đội bóng Phố núi. Dù không có phong độ cao nhưng HAGL vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ. Tuy nhiên, cái cách HAGL thất bại ở trận này đã dấy lên những hoài nghi về câu chuyện nhường điểm giữa 2 đội bóng có nhiều mối giao tình.



Đội bóng TP. Hồ Chí Minh từng có trận thua tương tự trong bối cảnh HAGL đang cần điểm để trụ hạng V.League 2020. Công Phượng sau khi xuất ngoại bất thành cũng đã được bầu Đức cho TP. Hồ Chí Minh mượn thi đấu nửa mùa giải. Và lúc này, HAGL đã không còn mục tiêu, còn đội bóng Sài thành rơi vào bước đường cùng. Những hoài nghi của người hâm mộ không phải là không có cơ sở khi HLV Kiatisak để 3 trụ cột Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy trên ghế dự bị và chỉ tung vào sân khi đã thua 0-2. Theo chiến lược gia người Thái, sở dĩ ông làm như vậy vì cả 3 chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương. Tuy nhiên, lý do này có lẽ không đủ thuyết phục cho những nghi hoặc.



Không những vậy, thủ thành Văn Lợi cùng hàng thủ của HAGL chơi có phần hời hợt ở tình huống mở tỷ số của Hoàng Thịnh. Ngay sau đó, Công Phượng có pha “kiến tạo ngược” cho cầu thủ đối phương ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 đầy khó hiểu. Đội bóng TP. Hồ Chí Minh lấy 3 điểm đầy quý giá và mở ra cơ hội trụ hạng khi các đối thủ cạnh tranh không có được kết quả khả quan. Với HAGL, họ vẫn giữ vị trí thứ 7 trong nhóm an toàn nhưng đổi lại đã đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ.



Những lời chỉ trích của khán giả chắc chắn tác động đến tâm lý của HAGL. Do đó, cuộc đối đầu với SLNA là cơ hội để HAGL vực dậy niềm tin nhằm tạo đà tâm lý tốt cho trận bán kết Cúp Quốc gia. Thực tế các mùa giải trước, SLNA cũng là một trong những kỳ phùng địch thủ của HAGL. Bởi vậy, mỗi cuộc đối đầu giữa 2 đội đều thu hút rất đông người hâm mộ. Đội chủ nhà có đôi chút lợi thế bởi trong 3 cuộc đón tiếp gần nhất trên sân Pleiku, họ đều khiến đội bóng xứ Nghệ phơi áo.



Bên cạnh đó, ở thời điểm hiện tại, SLNA có phong độ tương đối tệ hại. Trong 6 trận đấu gần nhất, đoàn quân của HLV Nguyễn Huy Hoàng đã thua 3 và hòa 3, tương đương thành tích của HAGL. Đội bóng xứ Nghệ cũng đã không còn quá nhiều mục tiêu về thứ hạng và đây cũng là trận đấu họ muốn khẳng định sức mạnh các cầu thủ do mình đào tạo. Trong đội hình của HLV Nguyễn Huy Hoàng còn có nhiều tuyển thủ quốc gia như Ngọc Hải, Văn Đức, Xuân Mạnh… Chắc chắn, họ không muốn nối dài ngày tháng thất vọng, bởi phong độ ở câu lạc bộ ảnh hưởng nhất định đến cơ hội lên tuyển.



LÊ VĂN NGỌC