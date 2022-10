Vòng 18 V.League 2022: Hoàng Anh Gia Lai nhen nhóm hy vọng cho cuộc đua tốp 3

(GLO)- Từ một ứng viên cho chức vô địch, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã đánh mất niềm tin của người hâm mộ sau chuỗi trận thất vọng. Cuộc đón tiếp đội bóng “đội sổ” bảng xếp hạng TP. Hồ Chí Minh ở vòng 18 sẽ là cơ hội để họ phần nào lấy lại niềm tin và nhen nhóm hy vọng cho cuộc đua tốp 3.





Sau trận hòa với Hải Phòng ở vòng 17, huấn luyện viên (HLV) Kiatisak đã phải ngậm ngùi thừa nhận HAGL không còn cơ hội vô địch tại V.League 2022. Cách đây không lâu, giới chuyên môn nhận định, đội bóng của bầu Đức là một trong những đối trọng đáng kể nhất với Hà Nội FC trong cuộc đua đến ngôi vị số 1. Tuy nhiên, sau chuỗi 5 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, khoảng cách giữa 2 đội hiện tại đã là 12 điểm. Dù HAGL đang đá ít hơn đối thủ 1 trận và về mặt lý thuyết, đoàn quân của HLV Kiatisak vẫn chưa hết hy vọng, nhưng chiến lược gia người Thái hiểu rằng, mục tiêu ban đầu nay đã xa vời.



Do đó, ông đã tuyên bố rằng, mục tiêu lớn nhất của đội bóng Phố núi là tốp 3 ở V.League 2022 và đánh bại Hà Nội FC tại bán kết Cúp Quốc gia. Lúc này, HAGL kém 2 đội đang xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Viettel và Hải Phòng 6 điểm trong khi đá ít hơn 1 trận. Về mặt điểm số, đó không phải là khoảng cách lớn, nếu HAGL đạt phong độ như thời gian đầu mùa giải. Vấn đề là họ đang gặp quá nhiều vấn đề trong cả tấn công và phòng ngự.

Trong chuyến làm khách tại sân Lạch Tray, đội bóng Phố núi đã có bàn thắng sớm vươn lên dẫn trước. Nhưng nó không đến từ pha phối hợp nhuần nhuyễn như trong những buổi tập mà đến từ một tình huống sút cầu may của Công Phượng ở khoảng cách khá xa và bóng chạm chân Bruno đổi hướng. Đó cũng là tình huống hiếm hoi nguy hiểm mà HAGL tạo được về phía khung thành của Hải Phòng.



Dù chơi với 4 tiền đạo thực thụ là Bruno, Brandao, Văn Toàn và Công Phượng nhưng đội khách cũng không tạo được áp lực lên hàng thủ đối phương trước khi hàng thủ mắc lỗi cố hữu ở thời điểm cuối trận. Không sở hữu chiều cao ấn tượng so với những cầu thủ phòng ngự của HAGL nhưng Rimario đã làm nên chuyện. Đây là một kịch bản quen thuộc với đội bóng của bầu Đức mà không ít lần HLV Kiatisak phải than thở vì sự thiếu tập trung của hàng thủ trong những thời điểm ở rất gần với chiến thắng.



Chiều sâu đội hình cũng là vấn đề mà HAGL đang thiếu ở thời điểm hiện tại. Chiến lược gia người Thái đã chỉ ra rằng, đội bóng của ông đang gặp nhiều tổn thất vì chấn thương như trường hợp của Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường. Ở trận gặp Hải Phòng, khi vắng các ngôi sao này, HLV Kiatisak thậm chí phải kéo tiền vệ tấn công Bảo Toàn về chơi hậu vệ cánh. Và những phương án thay thế đã lộ rõ điểm yếu khi không phải là sở trường cũng như ít thời gian thi đấu.



Tuy nhiên, tin vui cho HLV Kiatisak khi 3 tuyển thủ quốc gia này đều đã trở lại tập luyện và sẵn sàng ra sân trong trận cầu với Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh. Cùng với đó, giữa “cơn khát” chiến thắng, đội chủ sân Pleiku chỉ phải đón tiếp đội bóng đang xếp ở vị trí cuối bảng. Đội khách lại còn chìm sâu trong cơn khủng hoảng ngay từ thượng tầng. Ban lãnh đạo Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh vừa thay toàn bộ đội ngũ liên quan tới chuyên môn gồm Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Nguyễn Hữu Thắng, HLV trưởng Trương Việt Hoàng. Huấn luyện viên lão làng Vũ Tiến Thành đã được ngồi vào chiếc ghế nóng với hy vọng chèo lái con thuyền đang chông chênh.



Tài năng của chiến lược gia sinh năm 1964 đã từng được khẳng định khi nắm quyền ở Sài Gòn FC. Ngay khi ông nắm cương vị HLV trưởng, lãnh đạo đội bóng cũng đã giải ngân khoản tiền tranh chấp với cầu thủ trong thời gian qua. Đó có thể là động lực cho các cầu thủ TP. Hồ Chí Minh trước trận đấu với HAGL. Dẫu vậy, chuỗi 4 trận liên tiếp với 3 thua, 1 hòa là thực tế không mang lại nhiều hy vọng cho đội khách. Liệu rằng, HAGL có nắm được cơ hội này hay HLV Vũ Tiến Thành sẽ tạo nên cuộc cách mạng cho đội bóng Sài thành? Tất cả sẽ có câu trả lời ở trận đấu diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 9-10 trên sân Pleiku.



