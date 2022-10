V.League 2022: CLB Hà Nội thắng 6-0 trước đội TPHCM

Câu lạc bộ Hà Nội có chiến thắng đậm đà trên sân của TPHCM ở lượt trận thứ 20 Night Wolf V.League 2022.



Hà Nội FC thắng đậm TPHCM ở vòng 20 Night Wolf V.League 2022. Ảnh: Thanh Vũ

Trận cầu tâm điểm vòng 20 V.League 2022 là màn so tài giữa câu lạc bộ TPHCM và Hà Nội tối 19.10. Chủ nhà TPHCM có khá nhiều sự thay đổi so với trận trước. Đình Khương thay Lucas bị treo giò, Thanh Bình thay Hoàng Thịnh vì lý do tương tự do thẻ phạt, Thanh Thắng bắt chính thay Bùi Tiến Dũng. Bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC chỉ ra sân với một ngoại binh là Lucao.

Khi các khán giả trên sân Thống Nhất còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì câu lạc bộ Hà Nội đã có bàn mở tỉ số từ phút thứ 7, cú sút của Hùng Dũng bị thủ môn Thanh Thắng cản phá nhưng thủ môn này không thắng được pha đá bồi của Lucas Silva.



Hà Nội FC ghi bàn liên tục khi đối đầu TPHCM. Ảnh: Thanh Vũ

Lối đá tấn công áp đảo của Hà Nội FC khiến chủ nhà TPHCM lúng túng và liên tục phạm sai lầm. Chỉ 4 phút sau bàn thua đầu tiên, thủ môn Thanh Thắng phải vào lưới nhặt bóng thêm 2 lần khi lần lượt Tuấn Hải và Hai Long lập công cho Hà Nội FC ở phút thứ 10 và 11.

Dẫn trước 3-0, câu lạc bộ Hà Nội chủ động chơi chậm rãi trong thời gian còn lại của hiệp 1. TPHCM cũng dần kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng cũng không tạo được cơ hội nào thật sự rõ nét.

Thế trận trong hiệp 2 diễn ra không thác với hiệp 1, thậm chí TPHCM còn bị thủng lưới sớm hơn. Chỉ 6 phút từ 48 đến 54, Hà Nội FC đã ghi liền 3 bàn để vươn lên dẫn 6-0 nhờ công của Đoàn Văn Hậu, Phạm Tuấn Hải và Lê Xuân Tú.



TPHCM không thể ghi bàn danh dự vào lưới Hà Nội FC. Ảnh: Thanh Vũ

Dẫn trước 6 bàn, câu lạc bộ Hà Nội có quá nhiều thời gian để tính toán cho trận gặp Hải Phòng ở vòng tiếp theo. Huấn luyện viên Chung Jaeho quyết định rút hàng loạt trụ cột như Đoàn Văn Hậu, Hùng Dũng,... ra nghỉ. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng quyết định tương tự khi tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ, giữ chân các cầu thủ chủ chốt cho trận gặp Sông Lam Nghệ An ở vòng tiếp theo.

Chung cuộc, Hà Nội FC giành chiến thắng 6-0 trước TPHCM. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Chung Jaeho tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 40 điểm, qua đó gián tiếp loại Hải Phòng khỏi cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay.

Trong khi đó, TPHCM tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 17 điểm sau 19 trận đã đấu. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành vẫn còn nhiều việc phải làm để giúp TPHCM sớm thoát khỏi nhóm nguy hiểm và giành vé trụ hạng ở mùa giải năm nay.