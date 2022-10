HAGL vs CLB TP.HCM: Hồi hộp chờ tài của HLV Vũ Tiến Thành

Vòng 18 V-League 2022 với 3 trận còn lại vào hôm nay (9.10) có thể sẽ kịch tính, trong đó tâm điểm là cuộc đối đầu giữa HAGL và CLB TP.HCM.

Liệu việc thay tướng lần thứ 2 có mang đến may mắn cho người mới Vũ Tiến Thành.

HLV Kiatisak có khắc chế được “tướng” mới của đối thủ ?

Cựu Chủ tịch CLB Phố Hiến Vũ Tiến Thành chia sẻ rằng, trong “tình cảnh nước sôi lửa bỏng”, ông chỉ mất đúng 24 tiếng đồng hồ cân nhắc trước khi nhận lời dẫn dắt CLB TP.HCM thay HLV Trương Việt Hoàng sau vòng 17. Là một trong những HLV cá tính đặc biệt của làng bóng đá nội, vừa lên nhậm chức, HLV Vũ Tiến Thành đã có những phát ngôn cũng rất đặc biệt: “Tôi nghĩ đội không có sóng ngầm gì cả. Nếu còn những lấn cấn thì chúng tôi cùng nhau giải quyết. Lý do thất bại của đội cũng đã được tôi phân tích kỹ. Có thể vì ban lãnh đạo CLB đã chọn HLV không phù hợp. Thành tích yếu kém dễ dẫn đến những suy đoán khác nhau. Còn giờ đây khi tôi đã lên nắm đội, mục tiêu cao nhất là phải trụ hạng. Nếu không làm được điều này thì kế hoạch trong tương lai của đội có nguy cơ bị phá sản”. CLB TP.HCM hiện đang đứng cuối bảng xếp hạng với 13 điểm và muốn trụ hạng thì “mỗi trận còn lại của mùa giải năm nay sẽ như 1 trận chung kết”, ông Thành nhấn mạnh.



HLV Vũ Tiến Thành (thứ 2 từ phải sang) đánh giá HAGL là đội bóng rất hay nên việc kiếm điểm trên sân khách là rất khó khăn. Ảnh: CLB TP.HCM

Trận “chung kết” đầu tiên của CLB TP.HCM dưới triều đại của ông Vũ Tiến Thành chính là cuộc chạm trán với HAGL vào 18 giờ hôm nay tại sân khách Pleiku. Một trận đấu gây tò mò cực lớn cho khán giả còn bởi sự đối lập và khá khác biệt giữa sự mạnh mẽ (về phát ngôn) của người đang dẫn dắt CLB TP.HCM với sự nhuần nhụy, ít tạo ra sự ồn ào của người đang dẫn dắt HAGL - HLV Kiatisak. Giải quyết bài toán tâm lý như thế nào, xây dựng lại lối chơi ra sao là những thứ mà người hâm mộ CLB TP.HCM đang mong đợi ở HLV Vũ Tiến Thành. Còn những khán giả yêu mến HAGL vẫn mong muốn đội bóng của bầu Đức dù không còn mục tiêu vô địch nữa thì chí ít cũng không rơi khỏi tốp 3.

HAGL khát khao có được trọn vẹn 3 điểm như từng làm được ở lượt đi (tại vòng 7, Brandao và Văn Thanh lần lượt ghi bàn, giúp đội khách đánh bại CLB TP.HCM với tỷ số 2-0 ngay trên sân Thống Nhất). Lượt về không hề dễ dàng và đòi hỏi HLV Kiatisak phải có kế sách để mang đến bất ngờ cho đối thủ. Nên nhớ rằng, CLB TP.HCM cũng đã phần nào giải quyết được nút thắt về tài chính khi mới đây, các cầu thủ đã được nhận khoản nợ tiền lót tay giai đoạn 2 V-League 2021. Lãnh đạo đội bóng này còn cam kết sẽ thưởng 1 tỉ đồng cho mỗi trận thắng từ nay đến cuối mùa 2022. Nói cuộc đối đầu giữa HAGL và đội TP.HCM gây tò mò cực lớn là vì thế.

Những cuộc đua hấp dẫn khác

Cuộc đua trụ hạng cũng trở nên nóng bỏng với cặp đấu lúc 18 giờ giữa CLB Hà Tĩnh và SLNA. Đội chủ nhà đang ở thế lâm nguy khi mới được 15 điểm và khả năng rớt hạng cũng rất cao. Chỉ có chiến thắng mới giúp đội Hà Tĩnh thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Còn SLNA chơi tưng bừng là thế nhưng việc không duy trì được phong độ cao (trong 5 trận gần đây, thua tới 3 và hòa 2) đã khiến đội bóng do HLV Nguyễn Huy Hoàng dẫn dắt tụt lại khá sâu so với tốp dẫn đầu. Lượt trận chiều nay, SLNA còn thiếu vắng chủ lực ở hàng thủ khi trung vệ Quế Ngọc Hải đang bị treo giò do dính thẻ đỏ ở vòng 16. Tuy nhiên, SLNA vẫn được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng sẽ ra về với ít nhất 1 điểm.

Trận muộn nhất trên sân Hàng Đẫy vào 19 giờ 15 hứa hẹn cống hiến nhiều tình huống tấn công hấp dẫn và mạnh mẽ. Cùng được 28 điểm, cả CLB Viettel và đội Hải Phòng đều đang chạy đua quyết liệt để có thể chạm tay vào ngôi vô địch. Nếu đội khách đang sở hữu chân sút lợi hại nhất V-League 2022 tính đến thời điểm này là Rimario với 13 bàn thắng thì CLB Viettel cũng có Geovane tạm đứng tốp 3 danh sách vua phá lưới với 7 bàn thắng. Ai sẽ chứng minh được giá trị cao của mình, chúng ta hãy chờ xem.

Ngày sai lầm của các trọng tài Trọng tài (TT) chính Nguyễn Viết Duẩn đã mắc sai sót nghiêm trọng trong trận đấu mà đội khách Bình Định đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Nam Định FC trên sân Thiên Trường ở vòng 18 V-League 2022 vào tối qua (8.10). Ở phút 54, Đinh Viết Tú phạm lỗi với Hồ Tấn Tài trong vòng cấm nhưng do TT Duẩn đứng xa, góc quan sát không tốt nên đã không cho đội khách được hưởng phạt đền. Ở tình huống khác Tấn Tài lại bị phạm lỗi bởi cầu thủ trẻ Văn Soạn và sau khi tham khảo trợ lý, TT Duẩn đã rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của học trò HLV Vũ Hồng Việt. Hai ngoại binh Hendrio và J.Lynch đã ghi bàn cho đội Bình Định, giúp CLB này vươn lên vị trí thứ 2 bảng xếp hạng với 30 điểm. Ở trận đấu cùng ngày trên sân Thống Nhất, đội khách Thanh Hóa dẫn bàn trước do công của Lê Phạm Thành Long. Đến phút 87, TT chính Ngô Duy Lân cho Sài Gòn FC được hưởng phạt đền nhưng điều đáng nói là quyết định này của TT Lân không chính xác. Bởi khi cầu thủ đội Sài Gòn đá phạt, bóng đúng là đã chạm tay tiền vệ Trọng Hùng (đội Thanh Hóa) trong vòng cấm nhưng qua clip, Hùng đã chủ động khép tay. Một cựu giám sát TT cho hay, hành động của Hùng là không cố tình chơi bóng bằng tay nên không thể thổi phạt đền. Ngoại binh Da Silva đã thực hiện hỏng quả phạt đền này nên Sài Gòn FC đã thất bại với tỷ số 0-1. Trung Ninh