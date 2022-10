Giải Bơi học sinh phổ thông toàn tỉnh Gia Lai lần thứ III: Sôi động, bổ ích

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để các em học sinh thể hiện tài năng, Giải Bơi học sinh phổ thông toàn tỉnh Gia Lai lần thứ III-2022 còn là cơ hội lan tỏa phong trào bơi lội, phòng tránh đuối nước trong học đường.

Diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-10 tại hồ bơi Hoàng Phát (TP. Pleiku), giải quy tụ 248 vận động viên (VĐV) là học sinh của 25 trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và các phòng GD-ĐT. Các VĐV cùng nhau tranh tài ở 4 lứa tuổi gồm: tiểu học, lớp 6-7, lớp 8-9 và THPT. Ở mỗi lứa tuổi, các VĐV thi đấu 8 nội dung cá nhân và đồng đội tương ứng với kiểu bơi ếch, bơi tự do ở các cự ly 50, 100 và 200 m.

Trước thềm giải đấu, các trường, địa phương đã tổ chức giải bơi dành cho các em học sinh nhằm tuyển chọn, bồi dưỡng những VĐV xuất sắc, có tiềm năng. Đơn cử, huyện Krông Pa đã tổ chức Giải Bơi lứa tuổi học sinh, thanh-thiếu niên với 110 VĐV tham gia. Qua đó đã tuyển chọn VĐV đại diện cho Phòng GD-ĐT huyện Krông Pa và Trường THPT Chu Văn An. Nhờ có màn “chạy đà” này, Krông Pa đã mang đến giải năm nay một làn gió mới. Ở lứa tuổi tiểu học, các tay bơi “nhí” của vùng “chảo lửa” đã bất ngờ giành 2 huy chương bạc và chỉ xếp sau 2 đoàn dẫn đầu là TP. Pleiku và thị xã An Khê. Ở bậc THCS và THPT, Phòng GD-ĐT huyện Krông Pa và THPT Chu Văn An đều giành được 1 huy chương đồng.

Trọng tài Nguyễn Trường Phong nhận xét: Điểm nổi bật ở giải đấu năm nay là sự đồng đều của các VĐV, tạo ra tính cạnh tranh cao. Nếu như các năm trước còn xuất hiện VĐV kỹ thuật chưa tốt, chỉ bơi với tư thế tự nhiên theo bản năng khi bơi ở sông, suối, ao hồ… thì năm nay, hầu hết các em đều có kỹ năng bơi khá cơ bản. Các VĐV đã được đào tạo và tập luyện nên những cuộc thi tài diễn ra rất kịch tính. Trong nhiều lượt bơi, tổ trọng tài phải có sự trợ giúp của video ở vạch đích để xác định kết quả, thứ hạng cho chính xác.

Giải Bơi học sinh phổ thông toàn tỉnh lần thứ III thu hút gần 250 vận động viên tham gia. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức đã trao 32 huy chương vàng, 32 huy chương bạc và 32 huy chương đồng cho các VĐV xuất sắc nhất. Về kết quả toàn đoàn, Phòng GD-ĐT TP. Pleiku giành 2 giải nhất ở khối tiểu học và THCS, Trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku) giành giải nhất khối THPT.

Giải đấu năm nay diễn ra sau Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh, nhiều VĐV đạt thứ hạng cao tại Đại hội đã tiếp tục thể hiện tài năng trên đường đua xanh đã cống hiến cho khán giả những pha đua tốc độ mãn nhãn. Đơn cử như VĐV giành đến 3 huy chương vàng tại Đại hội là Nguyễn Tuệ Anh (Phòng GD-ĐT huyện Chư Sê) đã giành 2 tấm huy chương vàng ở 2 nội dung 100 m tự do nữ và 50 m ếch nữ lứa tuổi lớp 6-7. Những màn thể hiện của các “kình ngư” đã tạo ra không khí sôi động với tiếng hò reo cổ vũ không ngớt của khán giả.

Anh Nguyễn Văn Kỳ (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) nhận xét: “Tôi rất hứng thú khi chứng kiến các VĐV thi đấu. Nhiều em bơi rất tốt với tốc độ cao. Hy vọng sau này Gia Lai sẽ có VĐV bơi lội chuyên nghiệp từ những giải bơi như vậy. Thời gian tới, tôi sẽ cho con mình tham gia tập bơi để rèn luyện sức khỏe, phòng tránh đuối nước, hình thành đam mê với môn thể thao lành mạnh”.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Văn Đông-Trưởng phòng Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học (Sở GD-ĐT) khẳng định: “Qua thành công của giải năm nay, Sở GD-ĐT tiếp tục phát triển, duy trì môn bơi trong trường học, tại Hội khỏe Phù Đổng, đại hội thể dục thể thao các cấp và tham gia giải bơi học sinh phổ thông toàn quốc. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc tập luyện môn bơi nhằm thu hút, vận động học sinh tham gia cũng như tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác dạy bơi, cứu đuối, thực hành kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu bạn và tự cứu mình”.