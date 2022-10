Cựu cầu thủ HAGL, Totchtawan Sripan được chọn dẫn dắt U.23 Thái Lan

Theo tờ Siamsport, LĐBĐ Thái Lan (FAT) vừa đạt thỏa thuận mời cựu danh thủ Totchtawan Sripan, hiện 50 tuổi, từng có thời gian thi đấu cho CLB HAGL bên cạnh HLV Kiatisak hiện nay, dẫn dắt đội U.23 Thái Lan.





Việc lựa chọn HLV Totchtawan Sripan dẫn dắt U.23 Thái Lan được xem phù hợp với tình hình hiện nay của FAT, sau khi cơ quan bóng đá này đang gặp vấn đề nghiêm trọng do thiếu hụt nguồn tài chính nên không thể chiêu mộ HLV ngoại.



U.23 Thái Lan (trái) sắp có HLV mới là ông Totchtawan Sripan, cựu cầu thủ của CLB HAGL. Ảnh: FAT



Gần đây, U.23 Thái Lan để lại nhiều thất vọng khi không giành được HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 31 (thua U.23 Việt Nam 0-1 ở trận chung kết, do HLV đội tuyển Mano Polking dẫn dắt), cũng như sớm bị loại ở vòng chung kết U.23 châu Á tại Uzbekistan khiến HLV Worrawoot Srimaka phải từ chức.



Tuy vậy, FAT với ông Chủ tịch Somyot Poompanmoung cũng gần đây lên kế hoạch gây sốc quyết tâm xây dựng lại 1 đội U.23 Thái Lan mới hoàn toàn với lứa cầu thủ được xem tài năng nhất để hướng đến mục tiêu giành vé dự Olympic 2024 tại Paris, Pháp và vòng loại World Cup 2026.



Thế nhưng, kế hoạch này gần đây bị người hâm mộ Thái Lan nghi ngờ do FAT gần như án binh bất động vì thiếu kinh phí nên chưa chọn được HLV nào dẫn dắt đội U.23 như kỳ vọng để sớm bắt tay vào việc lên kế hoạch thực hiện. Chủ tịch FAT chỉ cho biết, phải đến đầu năm 2023 đội U.23 Thái Lan mới thi đấu nên không vội vã và cân nhắc lựa chọn các HLV đáp ứng tiêu chí để đến gần cuối năm sẽ công bố.



Mặc dù vậy, mới đây tờ Siamsport khẳng định FAT đã chọn HLV Totchtawan Sripan chính thức dẫn dắt U.23 Thái Lan, và sẽ bắt tay vào việc chuẩn bị từ tháng 11 tới đây.



Ông Totchtawan Sripan khi còn thi đấu từng chơi cho CLB HAGL giai đoạn 2004 - 2006, vô địch giải V-League năm 2024 và Siêu cúp Việt Nam cùng năm. Sau giải nghệ, cựu danh thủ này trở thành HLV khá nổi tiếng dẫn dắt các CLB ở Thai League như Muangthong United, Police Tero, Suphanburi, Bangkok United, và cũng có giai đoạn làm HLV phó ở tuyển Thái Lan từ năm 2019 đến năm 2020.



Dẫn dắt U.23 Thái Lan, HLV Totchtawan Sripan sẽ sớm được thử thách tài nghệ tại các giải ngay đầu năm 2023 gồm giải vô địch Đông Nam Á, SEA Games 32 tại Campuchia, vòng loại U.23 châu Á đều với các mục tiêu lần lượt phải đoạt ngôi vô địch, HCV và giành quyền vào vòng chung kết để nuôi hy vọng hướng đến Olympic 2024.

