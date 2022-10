Cô bé "vàng" của thể thao Chư Sê

(GLO)- Mặc dù chỉ mới 12 tuổi nhưng em Nguyễn Tuệ Anh (thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở thành vận động viên giành nhiều huy chương vàng nhất tại Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX-2022. Ở môn bơi lội, “kình ngư nhí” này đã xuất sắc giành 3 huy chương vàng cho đoàn thể thao Chư Sê trong sự thán phục của mọi người.

Nhìn con gái rạng rỡ trên bục nhận huy chương, chị Phạm Thị Thanh Tâm không giấu được niềm tự hào. Tuệ Anh là cô con gái duy nhất của vợ chồng chị nên mọi sự chăm sóc, kỳ vọng đều dành cho con. Năm Tuệ Anh 9 tuổi, chị Tâm đã cho con đi tập bơi ở bể bơi cộng đồng tại thị trấn Chư Sê. “Ban đầu, tôi chỉ muốn cho cháu đi tập bơi để phòng tránh tai nạn đuối nước, một phần giúp cháu tăng cường sức khỏe, cải thiện vóc dáng. Không ngờ cháu thích nghi và biết bơi rất nhanh. Nhờ sự hướng dẫn của các thầy mà cháu biết bơi thuần thục và tiến bộ ở các thể loại cơ bản”-chị Tâm thổ lộ.

Em Nguyễn Tuệ Anh đã giành 3 huy chương vàng tại Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX-2022. Ảnh: Văn Ngọc

Chị Tâm cho biết thêm: Năm Tuệ Anh học lớp 4, Trường Tiểu học Hùng Vương (thị trấn Chư Sê) tổ chức giải bơi lội cấp trường nên cháu có cơ hội đến với đường đua xanh. Từ đó, tài năng của Tuệ Anh dần bộc lộ khi về nhất ở tất cả nội dung mà mình tham dự. Sau đó, Tuệ Anh tham gia ở nhiều giải bơi lội cấp huyện. Đến năm 2020, Tuệ Anh tham gia Giải Vô địch bơi lội toàn tỉnh và mang về 2 tấm huy chương vàng ở nội dung 25 m và 50 m bơi tự do lứa tuổi 8-10. Để chuẩn bị cho giải này, chiều tối sau khi đi học về, Tuệ Anh lại miệt mài luyện tập hơn 2 giờ đồng hồ. Ngồi trên bờ dõi theo từng động tác của con, chị Tâm luôn động viên, tiếp thêm cho con động lực để phấn đấu. Trước giải, Tuệ Anh tham gia giải bơi do ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức và đã thua cuộc trước một đối thủ đến từ TP. Pleiku. Sau thất bại này, cô bé càng tập luyện hăng say hơn để cải thiện thành tích của mình.

Tại Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX, thử thách với Tuệ Anh còn lớn hơn khi các cuộc tranh tài không còn phân loại theo lứa tuổi. Em phải thi đấu với nhiều vận động viên lớn tuổi hơn mình với thể hình và kinh nghiệm vượt trội. Tuy nhiên, Tuệ Anh đã khiến cho những người chứng kiến tại hồ bơi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Em đã giành 3 tấm huy chương vàng đầy thuyết phục ở nội dung 50 m tự do, 50 m ếch tiếp sức nam-nữ 200 m. Đặc biệt, Tuệ Anh vốn chỉ có thế mạnh ở nội dung bơi tự do, trong khi, nội dung 50 m ếch các vận động viên ở TP. Pleiku hay thị xã An Khê được đánh giá cao hơn. Nhưng để vượt qua giới hạn của bản thân, 2 tháng trước ngày diễn ra Đại hội, cô bé cao 1 m 52 đã nỗ lực tập luyện thêm nội dung bơi ếch và đã bất ngờ giành vị trí số 1.

VĐV Nguyễn Tuệ Anh là niềm tự hào của thể thao Chư Sê. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Nguyễn Văn Hải-huấn luyện viên đoàn thể thao Chư Sê-phấn khởi chia sẻ: “Qua các cuộc thi, Tuệ Anh đã chứng tỏ mình có tố chất và năng khiếu ở môn bơi lội, nhất là nội dung bơi tự do. Tuệ Anh rất chịu khó tập luyện, có ý chí quyết tâm cao và khả năng tiếp thu rất nhanh. 3 tấm huy chương vàng của Tuệ Anh đã góp vào thành tích chung giúp đoàn Chư Sê giành vị trí thứ 4 toàn đoàn. Hiện chúng tôi đã đề xuất UBND huyện có hình thức khen thưởng xứng đáng cho các vận động viên”.

Khi được hỏi thần tượng ai trong làng bơi lội, Tuệ Anh tâm sự: “Cháu thần tượng anh Michael Phelps của Mỹ và ước mơ một ngày nào đó cũng trở thành một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp”. Nghe con bày tỏ ước mơ, chị Tâm cười và cho biết thêm: “Từ năm học lớp 1 đến nay, Tuệ Anh đều là học sinh giỏi. Hiện tại, gia đình tập trung cho cháu học văn hóa. Tôi cũng theo dõi, tìm kiếm thông tin các đợt tuyển sinh năng khiếu môn bơi lội, nếu được, gia đình luôn tạo điều kiện cho cháu thử sức và vươn tới ước mơ”.