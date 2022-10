Vòng 17 V.League 2022: Hoàng Anh Gia Lai đánh rơi chiến thắng trên "chảo lửa" Lạch Tray

(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có màn trình diễn tương đối tích cực dù đến làm khách ở xứ sở hoa phương đỏ chiều 30-9. Dẫu vậy, đội bóng Phố núi đã đánh rơi 3 điểm đầy tiếc nuối trước Hải Phòng và nâng chuỗi trận không thắng lên con số 5.





Đội bóng HAGL hành quân đến Lạch Tray với vô vàn những khó khăn, đặc biệt ở khâu nhân sự. Các ngôi sao Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh chỉ có 1 buổi tập cùng đồng đội sau khi trở về từ đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Xuân Trường và Hồng Duy vẫn chưa thể góp mặt ở trận cầu này buộc huấn luyện viên (HLV) Kiatisak phải tìm đến những phương án thay thế. Bruno được tung vào sân ngay từ đầu để chơi với vai trò của tiền đạo mục tiêu với vệ tinh xung quanh là Brandao và Văn Toàn. Công Phượng được kéo về đá thấp hơn ở khu trung tuyến. Cầu thủ trẻ Bảo Toàn cũng đã có lần đầu tiên đá chính ở V.League 2022 nhưng lại ở vị trí hậu vệ biên phải.

HAGL đã có bàn thắng may mắn mở tỷ số trong hiệp 1. Ảnh: Lâm Thỏa



Và trong lần hiếm hoi được trao cơ hội, cầu thủ số 20 đã có phần lóng ngóng trong những pha xử lý bóng. Ngay ở phút thứ 7, từ pha căng ngang của đối phương, Bảo Toàn có pha phá bóng hụt khiến bóng đến chân Việt Hưng trong thế trống trải. Rất may cho đội bóng Phố núi khi cú sút căng như kẻ chỉ của tiền vệ đội chủ nhà đã tìm đến cột dọc trong sự bất lực của thủ thành Tuấn Linh.



Để khỏa lấp những sơ hở nơi hàng thủ, chiến lược gia người Thái đã yêu cầu các học trò của mình kiểm soát tốt khu trung tuyến để hạn chế những pha lên bóng của đối thủ. Thực tế trong hiệp 1, HAGL đã nắm quyền kiểm soát bóng đến gần 70%. Một phần cũng do đội chủ sân Lạch Tray đã chủ động chơi phòng ngự phản công như những gì họ đã làm ở lượt đi trên sân Pleiku. Lối chơi này một lần nữa khiến khung thành của đội khách không ít lần đặt trong tình trạng nguy hiểm.



Dẫu vậy, khi Rimario chưa thể “nổ súng”, Hải Phòng bất ngờ nhận bàn thua từ một pha bóng thiếu may mắn. Phút 27, Công Phượng tung cú dứt điểm từ cự ly khoảng 35 m tưởng chừng không mấy nguy hiểm nhưng bóng đã chạm chân Bruno đổi hướng bay vào lưới khiến thủ thành Đình Triệu không kịp phản ứng. Bàn thắng mở tỷ số 1-0 giúp các cầu thủ HAGL chơi tự tin hơn. Họ vẫn làm chủ thế trận tấn công với những pha phối hợp sắc nét và chỉ thiếu một chút may mắn họ đã có thể nhân đôi cách biệt ngay trong hiệp 1. Phút 41, sau pha lộn xộn trong vòng cấm, Bruno có cú sút bồi đưa bóng chạm cột dọc của Hải Phòng trong sự tiếc nuối của khán giả đội khách.

Công Phượng (phải) cùng đồng đội vẫn chưa thể có chiến thắng. Ảnh: Lâm Thỏa



Chơi khá lép vế trong hiệp 1, HLV Chu Đình Nghiêm đã có sự điều chỉnh trong cách tiếp cận hiệp 2. Hải Phòng đang là ứng cử viên đua chức vô địch và rõ ràng họ không muốn trắng tay ngay trên sân nhà. Chiến lược gia họ Chu đã tung tiền vệ tấn công Ngọc Quang vào sân, cùng với đó đội chủ sân Lạch Tray đã đẩy cao đội hình để dồn ép đối thủ về phần sân nhà. Hải Phòng thường phân phối bóng về 2 cánh nơi họ sở hữu những tiền vệ có khả năng tạt bóng tốt.



Ở vòng 16m50, các cầu thủ Hải Phòng luôn sẵn sàng xâm nhập để tạo ra nguy hiểm đối với khung thành của HAGL. Phút 58, sau pha tạt bóng bên cánh trái, Việt Hưng lao vào đánh đầu ở cự ly gần và chỉ có phản xạ xuất sắc của Tuấn Linh mới cứu cho đội khách khỏi bàn thua. Chỉ 5 phút sau, tiếp tục là một tình huống không chiến với cú đánh đầu của Mpande nhưng một lần nữa nó cũng không đủ khó để đánh bại người gác đền của HAGL.



Đứng trước áp lực tấn công của đối phương, HLV Kiatisak đã tung 2 cầu thủ phòng ngự A Hoàng cùng Thanh Nhân vào sân thay cho những vị trí có xu hướng chơi tấn công là Văn Toàn và Bảo Toàn. Phương án sử dụng số đông nhân sự cho khâu phòng thủ này phần nào đã hạn chế hiệu quả những pha phối hợp của đội chủ nhà.



Tuy nhiên, Hải Phòng vẫn có những nhân tố có thể tạo ra sự khác biệt. Phút 87, trong tình huống đá phạt góc, Rimario đã thoát khỏi vòng vây của các cầu thủ đội khách để bật cao đánh đầu tung nóc lưới HAGL. Bàn thắng quý như vàng của người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V.League 2022 giúp đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm níu kéo lại 1 điểm. Trong khi đó, HAGL có quyền tiếc nuối khi không thể giải cơn khát chiến thắng.



LÊ VĂN NGỌC