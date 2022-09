Tạm hoãn 2 trận đấu Giải bóng đá hạng nhất quốc gia vì siêu bão Noru

(GLO)- Do ảnh hưởng của cơn bão Noru, Ban tổ chức Giải hạng nhất quyết định tạm hoãn 2 trận đấu tại vòng 16 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2022.

Khánh Hòa chiếm lại ngôi đầu Giải Hạng nhất quốc gia 2022

Câu lạc bộ bóng đá Đak Lak hoàn thành mục tiêu ở Giải hạng nhất quốc gia 2022

Đó là các trận đấu giữa Huế-Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27-9 trên sân vận động Tự Do (Thừa Thiên-Huế); Quảng Nam-Khánh Hòa, ngày 28-9 trên sân vận động Quảng Nam.

Các trận bóng nói trên đều thuộc các tỉnh miền Trung, nơi đang gồng mình chống chọi với cơn bão Noru.

Ảnh nguồn VnExpress

Cơn bão đang tiến sát khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Dự báo, từ tối và đêm 27-9, ven biển khu vực Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15, các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13; khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10.

Từ sáng sớm 28-9, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, có nơi cấp 10, giật cấp 12.

Ngoài hai trận đấu kể trên, các trận đấu khác của giải hạng nhất sẽ diễn ra bình thường do không nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão. Đó là các cuộc so tài giữa Long An và Phú Thọ, Công an nhân dân gặp Phù Đổng, Bình Phước gặp Đak Lak và Cần Thơ gặp Phố Hiến.

Công an nhân dân và Khánh Hòa cùng có 29 điểm, dẫn đầu bảng xếp hạng giải hạng Nhất. Trong khi đó, Bình Phước đứng cuối với 7 điểm, kém đội xếp trên là Đak Lak 3 điểm. Phú Thọ và Phù Đổng nhiều khả năng sẽ trụ hạng với 15 điểm.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)