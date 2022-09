Đại hội Thể dục thể thao tỉnh thành công tốt đẹp

(GLO)- Sau gần 2 tháng tranh tài, Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn tỉnh Gia Lai lần thứ IX-2022 đã khép lại với lễ bế mạc vào tối 23-9 tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh. Sự kiện đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng người yêu thể thao trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thi đấu cuối cùng tại Đại hội là trận chung kết môn bóng chuyền nam. Đây là môn thể thao được đông đảo người dân tỉnh nhà yêu thích. Vì thế, trận chung kết bóng chuyền nam giữa TP. Pleiku và thị xã An Khê đã thu hút đông đảo khán giả theo dõi, cổ vũ. Đây là những đội bóng đã có màn trình diễn thuyết phục từ đầu giải khi toàn thắng tất cả các trận ngay từ vòng bảng bằng lối chơi mạnh mẽ, đẹp mắt. Họ đã vượt qua 5 đối thủ khác như Công an tỉnh, huyện Ia Pa, Đak Đoa, Kông Chro, Krông Pa để góp mặt ở trận tranh huy chương vàng. Cả 2 mang đến Đại hội dàn cầu thủ chất lượng với không ít tay đập nổi tiếng trong nhiều giải đấu bóng chuyền phong trào của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (ngoài cùng bên trái) trao cờ cho 3 đơn vị giành thành tích cao nhất tại Đại hội. Ảnh: Văn Ngọc

Và khán giả đã không phải thất vọng với màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn ngay ở sét đấu đầu tiên. Cùng sở hữu lối đánh tấn công, TP. Pleiku và thị xã An Khê liên tiếp “ăn miếng trả miếng” một cách nghẹt thở. Sét đấu kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ kết thúc với tỷ số 33-31 nghiêng về thị xã An Khê. Dẫu vậy, TP. Pleiku đã kịp thể hiện đẳng cấp của mình ở 3 sét sau đó, khai thác triệt để điểm yếu cầu thủ chuyền 2 của đối thủ gặp chấn thương để vươn lên, bứt phá. Các tay đập của họ cũng tỏ ra chính xác và mạnh mẽ hơn khi không cho đối phương nhiều cơ hội chắn bóng. Chứng tỏ sức mạnh, TP. Pleiku đã hạ gục đối thủ với tỷ số 25-9, 25-7 và 25-20 ở 3 sét cuối để giành huy chương vàng. Với thị xã An Khê, dù thất bại nhưng họ cũng khá hài lòng với tấm huy chương bạc giành được.

Anh Trần Anh Hoàng (phường Yên Thế, TP. Pleiku) chia sẻ: “Tôi là người rất yêu bóng chuyền nhưng thường chỉ xem qua mạng, ít được dịp đến theo dõi và cổ vũ trực tiếp như thế này. Thực sự, trận đấu diễn ra rất cảm xúc với những pha bóng đẹp. Có thể nói, các vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu là những nhân tố xuất sắc nhất của tỉnh hiện nay”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (bìa phải) trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Lễ bế mạc Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX-2022 diễn ra tối 23-9 tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh với sự tham gia của các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Tại lễ bế mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã trao bằng khen cho 11 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội. Dịp này, 3 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức Đại hội-nhấn mạnh: “Đại hội lần này được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đồng thời, nhận được sự động viên cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ trong tỉnh. Trong những ngày qua, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức cho đến lực lượng trọng tài, huấn luyện viên, VĐV của các đơn vị đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn để tham gia thi đấu và phục vụ công tác tổ chức. Đại hội đã diễn ra đúng lịch trình, an toàn, đánh giá chính xác, trung thực thành tích của các VĐV”.

Kết thúc Đại hội, TP. Pleiku vẫn chứng tỏ được sự nổi trội khi giành vị trí nhất toàn đoàn với 64 huy chương vàng, 42 huy chương bạc và 38 huy chương đồng. Đoàn huyện Ia Grai có sự bứt phá ngoạn mục để giành vị trí thứ 2 với 27 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 17 huy chương đồng. Trong khi đó, với sự xuất sắc của các VĐV môn đẩy gậy và kéo co khi giành đến 9/13 tấm huy chương cho đoàn mình, huyện Đak Đoa đã có màn “nước rút” để cán đích ở vị trí thứ 3 toàn đoàn với 13 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 14 huy chương đồng.

