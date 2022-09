Bầu Đức: 'Không có cầu thủ HAGL nào tự do ra đi'

Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương… những cầu thủ thuộc Khóa 1 của Học viện Hoàng Anh Gia Lai sau V-League 2022 sẽ kết thúc hợp đồng với CLB Hoàng Anh Gia Lai và sẽ được tự do quyết định sự nghiệp bóng đá của mình? Chủ tịch Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức đã dành cho Thanh Niên cuộc trao đổi.





Đã có nhiều thông tin cho rằng các cầu thủ con cưng của Bầu Đức sẽ được tự do rời CLB HAGL sau mùa bóng 2022 vì họ đã đủ 27 tuổi cống hiến cho đội bóng. Ông có thể giải thích rõ hơn liệu có chuyện ra đi này?



Bầu Đức: Chúng ta cần phân biệt hợp đồng cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp với hợp đồng đào tạo cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Tất cả các cháu khi đến với chúng tôi đều còn nhỏ, nên phụ huynh hoặc người giám hộ của các cháu là người ký hợp đồng đào tạo với chúng tôi. Tất cả rất rõ ràng, với những điều khoản quy định, các cháu chưa kết thúc hợp đồng đào tạo với HAGL Group.



Đời cầu thủ thì ngắn, các tài năng trẻ được đào tạo ở Học viện HAGL từ năm 2007 nay cũng đã 26-27 tuổi, họ cũng đã thi đấu, cống hiến cho HAGL khi còn trẻ từ năm 2012 rồi cùng nhau lên V-League thi đấu liên tục từ năm 2015 đến nay, chẳng lẽ HAGL Group lại ràng buộc họ suốt đời?



Bầu Đức: Sẽ đến thời điểm các cháu tự do. Nhưng tôi muốn nói như thế này: các cháu đã đến với HAGL từ khi 11-12 tuổi, bây giờ đã là 26-27 tuổi, có nghĩa là thời gian các cháu ở với chúng tôi còn lâu hơn với gia đình. Tôi nói đến thời gian đồng thời ai cũng biết HAGL Group đã quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ các cháu ra sao, qua đó mọi người có thể cảm nhận và hiểu rằng: tôi thương các cháu như con ruột! Khi đã nuôi dạy từ nhỏ thì chúng ta sẽ có một tình cảm đặc biệt và khi đã là con thì phải được ưu tiên số 1 nếu so với tất cả nhân viên của HAGL Group.



Bầu Đức từng rất sướng với lứa Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh chơi bùng nổ tại giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên tại Cần Thơ. Ông đã thể hiện niềm hạnh phúc vô bờ. Ảnh: Thanh Niên



HAGL cưu mang, đào tạo các tài năng trẻ ra sao, người hâm mộ bóng đá cả nước đều biết, nhưng thu nhập của các cầu thủ mà ông nói xem như là con ruột lại thấp hơn so với mặt bằng chung của bóng đá Việt Nam, ông giải thích ra sao nếu vẫn kéo dài thực trạng này?



Bầu Đức: Về lý, các cháu vẫn còn hợp đồng với HAGL Group là các cháu vẫn còn nghĩa vụ với Tập đoàn. Tuy nhiên từ mùa bóng 2023, các cháu sẽ được tự do nhưng trong vòng kiểm soát của chúng tôi, và chắc chắn không ai có thể phá vỡ hợp đồng vì phí bồi thường hợp đồng đào tạo sẽ rất cao.



Ông có thể nói rõ hơn về tự do có kiểm soát?



Bầu Đức: Mùa giải 2022 kết thúc, các cầu thủ HAGL Group cho mượn khắp nơi (Hải Phòng, Công an Nhân Dân..) sẽ quay về đội và chúng tôi sẽ ngồi lại với HLV Kiatisak để chuẩn bị lực lượng cho mùa tới. Ai sẽ đi, ai sẽ ở lại, chúng tôi sẽ quyết định sau cuộc họp này.



Các câu lạc bộ nào muốn có được chữ ký của các cháu thì tự do liên lạc, kết nối. Chúng tôi ưu tiên cho các cháu lựa chọn màu áo mới - đó là bước 1. Bước 2 là khi biết được câu lạc bộ mà các cháu muốn đến, chúng tôi sẽ cùng các cháu phân tích nên hay không nên đến thử thách môi trường mới. Dẫu biết rằng các cháu đá chứ không phải mình đá, nhưng khi tôi đã xem các cháu như con, tôi phải có trách nhiệm định hướng, cùng bàn với các cháu, thậm chí là thuyết phục các cháu để đưa ra quyết định cuối cùng với mục đích quan trọng nhất: tương lai tốt đẹp cho các con!





Bầu Đức (thứ 3 từ phải) và lứa cầu thủ HAGL khóa 1. Có thể nhận ra Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng dễ dàng. Ảnh: Minh Trần





Tôi khẳng định một lần nữa, chuyện đi ở của các cầu thủ CLB HAGL là do tôi quyết định. Nhưng tôi sẽ không áp đặt các cháu.



Năm 2015, khi quyết định cho các cháu thi đấu ở V-League, tôi đã phải cho các cầu thủ lớn tuổi, kinh nghiệm, có trình độ nghỉ. Vì nếu những cầu thủ này còn ở lại, các cầu thủ trẻ sẽ ít có điều kiện thể hiện. Bây giờ cũng vậy, để các cháu trẻ - những học viên được đào tạo các khóa sau này của Học viện thi đấu ở đội 1 HAGL, thì một số cầu thủ kỳ cựu sẽ ra đi.



Công Phượng đi bóng trong trận hòa Becamex Bình Dương ở vòng 16 V-League. Ảnh: Khả Hòa





Khi tôi đã coi như con, tôi không chỉ có nghĩa vụ tạo điều kiện mà còn định hướng cho các cháu để sao cho cuộc sống của các cháu từ quá khứ cho đến hiện tại và tương lai đều tốt đẹp.



Khi đã là con, tôi dành tình thương như nhau, không phân biệt đối xử hay có tình cảm đặc biệt dành riêng cho bất kỳ ai cho dù có là cầu thủ nổi tiếng. Về việc rời CLB HAGL, tôi quyết định như thế này: về lý, phí chuyển nhượng các cháu sẽ thuộc về HAGL Group, nhưng chúng tôi sẽ tặng 100% cho các cháu. Nếu cuộc sống mới của các cháu không như mong đợi, thì HAGL Group là gia đình, là nơi chốn để các con trở về.



Với các cháu ở lại với CLB HAGL, từ thu nhập cho đến cuộc sống của các cháu chỉ có bằng hoặc hơn so với mặt bằng hiện nay của bóng đá Việt Nam.



Mọi người để ý, tại sao tôi nói Tập đoàn HAGL là nơi chốn các cháu trở về thay vì là CLB HAGL? Vì nếu còn sức đá banh, các cháu tiếp tục cống hiến cho CLB HAGL. Nếu sau đời cầu thủ, các cháu sẽ là nhân viên của Tập đoàn HAGL và khi đó tôi sẽ ngồi lại với từng cháu để sắp xếp công việc phù hợp với năng lực, sở trường, sở thích để các cháu phát huy tối đa năng lực của mình.





Văn Toàn với tốc độ đi bóng và sự nhiệt huyết là biểu tượng hùng hồn của CLB HAGL. Ảnh: Khả Hòa





Các cháu – các cầu thủ CLB HAGL đã hiểu và biết rõ tôi sống ra sao với các cháu, cho nên các cháu không hề bị phân tâm và vẫn tập trung thi đấu.



Các cháu đã sống trọn tình, trọn nghĩa với tôi, với màu cờ sắc áo CLB HAGL, với Tập đoàn HAGL, nên không có lý do gì mà chúng tôi không thương, không sống, không chăm lo cho các cháu như con của mình. Với tôi, sống với nhau bằng tình người, sẻ chia với nhau bằng cái tâm mới bền lâu.

