Vòng chung kết U15 Quốc gia-Next Travel 2022: U15 HAGL rơi vào bảng đấu dễ thở

(GLO)- Chiều 7-8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và nhà tài trợ Next Travel đã tổ chức họp báo, bốc thăm vòng chung kết U15 Quốc gia-Next Travel 2022.





Theo Ban tổ chức, đây là vòng chung kết U15 Quốc gia thu hút nhiều đội bóng tham gia nhất với 12 đội thay vì 8 đội như các giải đấu trước. Kết quả bốc thăm xác định, U15 HAGL sẽ nằm ở bảng A với các đội bóng TP. Hồ Chí Minh, Huế, Cần Thơ; bảng B gồm các đội Đồng Tháp, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội và Nam Định; bảng C gồm các đội PVF, Viettel, Đak Lak và Long An. Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn ra 2 đội có điểm số cao nhất ở mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích cao nhất vào chơi vòng tứ kết.

U15 HAGL nằm ở bảng A với các đối thủ được đánh giá là nhẹ ký hơn. Ảnh: Văn Ngọc



Các trận đấu của giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh sóng của VTVCab như: On Sports, On Football... Ngoài ra, Next Media cũng sẽ thực hiện truyền hình trực tiếp các trận đấu trên Youtube và Fanpage VFF, Next Sports.



Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Tấn Anh-Giám đốc điều hành Câu lạc bộ HAGL cho biết Ban tổ chức địa phương sẽ cố gắng bảo dưỡng mặt sân và các phòng chức năng tại sân Pleiku và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng để phục vụ cho lịch thi đấu dày của giải. Cùng với đó, vì thời tiết tại TP. Pleiku đang có mưa dầm nên để đảm bảo các trận đấu không bị gián đoạn bởi điều kiện mặt sân, HAGL cũng đã chuẩn bị sân dự phòng. “Tất cả các trận đấu sẽ được mở cửa tự do, rất mong người hâm mộ tỉnh nhà sẽ đến cổ vũ cho các đội bóng trẻ”-ông Tấn Anh bày tỏ.



Giải sẽ khai mạc vào chiều 8-8 với trận đấu U15 HAGL và U15 TP. Hồ Chí Minh vào lúc 17 giờ 30 phút. Được biết, Giải đấu diễn ra song song trên 2 sân Pleiku và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng.



VĂN NGỌC