Sẵn sàng cho ngày hội thể thao cấp tỉnh

(GLO)- Sau 4 năm, một lần nữa người dân lại có cơ hội hòa nhịp cùng Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ IX-2022. Đơn vị chủ trì Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để sẵn sàng cho ngày khai màn sự kiện lớn.

Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX-2022 chính thức khởi tranh vào ngày 8-8 với môn Taekwondo. Đây là môn thể thao được đánh giá là thế mạnh của thể thao Gia Lai với nhiều kỳ vọng tại đấu trường toàn quốc nên rất được chú trọng. Nhà thi đấu huyện Đức Cơ đã được chọn là địa điểm tổ chức.

Những năm qua, Đức Cơ nổi lên là địa phương có nhiều võ sĩ tài năng mang về những tấm huy chương danh giá tầm quốc gia và khu vực Đông Nam Á cho thể thao Gia Lai như Lê Thị Nhi ở môn Kickboxing. Đối với môn Taekwondo, 2 chị em sinh đôi Nguyễn Thị Mai-Nguyễn Thị Loan (xã Ia Din, huyện Đức Cơ) cũng trở thành niềm tự hào của Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung khi giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại Giải Vô địch Taekwondo Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Vũ Hiền-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Đức Cơ-cho biết: Đức Cơ rất vinh dự giành quyền đăng cai môn thi Taekwondo của Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX-2022. Điều này chứng tỏ phong trào Taekwondo trên địa bàn huyện đang khởi sắc. “Năm 2019, chúng tôi đã đăng cai Giải Vô địch các câu lạc bộ Taekwondo toàn tỉnh nên về cơ sở vật chất và kinh nghiệm tổ chức đều được đảm bảo. Hiện Trung tâm đang khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch phối hợp giữa Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cùng UBND huyện để tổ chức môn thi thành công, mở đầu suôn sẻ cho Đại hội TDTT toàn tỉnh”-ông Hiền nhấn mạnh.

Đoàn VĐV Gia Lai xuất sắc giành 9 huy chương tại Giải Vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia năm 2022. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Theo thông tin từ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Đại hội TDTT toàn tỉnh lần này có sự tham dự của 17 huyện, thị xã, thành phố và 3 ngành: Công an, Giáo dục-Đào tạo, Quân đội. Hiện các đoàn đang tiến hành đăng ký số lượng vận động viên (VĐV) để tranh tài ở 19 môn thi. Ước tính, sẽ có khoảng hơn 1.800 VĐV tranh 197 bộ huy chương. So với Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII, kỳ Đại hội này có thêm môn bơi lội. Sự phát triển nở rộ của môn bơi lội với số người tham gia tập luyện đông đảo, đặc biệt là lứa tuổi học sinh là lý do môn thi có mặt ở kỳ đại hội này.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Ý-Phó Trưởng ban tổ chức thường trực Đại hội-thông tin: Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội TDTT tỉnh đã có quyết định phân công 3 tiểu ban gồm: phục vụ, chuyên môn và an ninh-y tế. Theo đó, tiểu ban phục vụ do Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Đức Hoàng phụ trách sẽ đảm nhiệm công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, xây dựng kinh phí… và nhất là tổ chức lễ khai mạc-điểm nhấn của Đại hội. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào ngày 18-9 tại Sân vận động Pleiku.

Ông Nguyễn Đức Hoàng cho biết: “Hiện tiểu ban đang xây dựng kế hoạch chi tiết, kịch bản cho lễ khai mạc với các hoạt động như nghi thức, diễu hành, trang trí lễ đài, đồng diễn, chương trình nghệ thuật… Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan, huy động lực lượng luyện tập nghiêm túc, nhuần nhuyễn cho một sự kiện hoành tráng, long trọng”.

Trong khi đó, tiểu ban chuyên môn sẽ phụ trách các vấn đề về tổ chức thi đấu. Tiểu ban an ninh-y tế đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối tại các sự kiện thuộc chuỗi hoạt động của Đại hội; đồng thời trực thường xuyên, sẵn sàng cấp cứu trong thời gian diễn ra Đại hội; chỉ đạo thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 trước, trong và sau Đại hội.

Theo ông Nguyễn Văn Ý: Đây là sự kiện đánh dấu sự trở lại sau 2 năm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đại hội cấp cơ sở đã chứng tỏ các đơn vị có sự chuẩn bị, đầu tư kỹ lưỡng để cố gắng đạt thành tích cao ở Đại hội cấp tỉnh, tiêu biểu như: TP. Pleiku, các huyện: Chư Sê, Chư Prông, Đức Cơ… Đại hội hứa hẹn số lượng VĐV tham dự đông đảo với chất lượng chuyên môn cao, nhất là ở các môn thế mạnh của tỉnh. “Không chỉ là dịp để các VĐV giao lưu, học hỏi kinh nghiệm mà qua Đại hội, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn VĐV tham gia các giải thể thao khu vực và toàn quốc cũng như Đại hội Thể thao toàn quốc. Đồng thời, từng bước nâng cao chất lượng tổ chức, điều hành thi đấu các giải thể thao của đội ngũ cán bộ, trọng tài theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại”-ông Ý cho hay.