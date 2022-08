Mang Yang: 100 vận động viên tham gia giải bóng đá kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân

(GLO)- Ngày 11-8, tại Sân bóng đá Công an huyện Mang Yang, Cụm thi đua số 5 Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức khai mạc giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2022).

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia tại giải. Ảnh: Vũ Ngọc

Tham dự giải có 8 đội bóng với hơn 100 vận động viên đến từ Công an các huyện, thị xã thuộc Cụm thi đua số 5 Công an tỉnh gồm: Mang Yang, Đak Pơ, Kbang, Ia Pa, Kông Chro, Phú Thiện, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa. Các đội được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn, chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng bán kết và tranh nhất, nhì, ba. Giải sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12-8.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2022); đồng thời, cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an các huyện, thị xã trong cụm thi đua giao lưu, học hỏi, tăng cường thể lực, thắt chặt tình đoàn kết, đẩy mạnh phong trào “Khỏe để bảo vệ an ninh Tổ quốc”, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ hăng hái thi đua lập thành tích trên các mặt công tác.