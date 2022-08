Màn so tài của những vận động viên chân đất

(GLO)- Sau 3 ngày tranh tài gay cấn, hấp dẫn, Hội thao Đại đoàn kết thị xã Ayun Pa lần thứ V-2022 đã khép lại với chiến thắng thuộc về phường Đoàn Kết. Thông qua sân chơi bổ ích, các vận động viên (VĐV) có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết dân tộc.

Hội thao do Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức, diễn ra từ ngày 13-8, thu hút hơn 200 VĐV đến từ 8 đoàn thuộc các xã, phường trên địa bàn. Các VĐV tranh tài ở 6 môn gồm: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, đẩy gậy, bắn nỏ và kéo co. 3 đơn vị: phường Đoàn Kết, Sông Bờ và xã Ia Rbol tham gia đầy đủ 6 môn; phường Cheo Reo, Hòa Bình, xã Chư Băh tham gia 5 môn và xã Ia Sao tham gia 4 môn. Với tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng và quyết tâm giành thành tích cao nhất, các VĐV đã cống hiến cho người xem những màn so tài gay cấn, hấp dẫn.

Hội thao lần này đánh dấu sự vượt trội của đoàn phường Đoàn Kết với 4 giải nhất ở các môn: cầu lông nam, đẩy gậy nữ, bắn nỏ nam và kéo co. Ngoài ra, VĐV của phường còn giành thêm 3 giải nhì và 1 giải ba. Ông Trần Bảo Duy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường-cho hay: Ngay sau khi có kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, phường đã tiến hành tuyển chọn VĐV và tổ chức tập luyện. Theo đó, đoàn gồm 43 VĐV, chủ yếu ở tổ 8, 9, 10. Đa phần VĐV là nông dân rèn luyện thể lực ngay từ chính công việc nương rẫy hàng ngày nên có sức khỏe và sự dẻo dai. Vì vậy, ở môn đẩy gậy nữ, kéo co, đoàn VĐV phường đã giành thứ hạng cao. Ngoài ra, thời gian gần đây, phong trào luyện tập cầu lông cũng được đẩy mạnh nên tại hội thao lần này, phường giành thêm giải nhất đơn nam và giải ba đơn nữ.

Nội dung kéo co tại hội thao mang đến những trận so tài gây cấn, hấp dẫn. Ảnh: Vũ Chi

Tham gia thi đấu từ năm 2005 tại các giải thể thao của phường, thị xã, chị Kpă H’Plin (SN 1979, tổ 8) trở thành cái tên nổi bật và không có đối thủ ở nội dung đẩy gậy nữ. Tuy chỉ cao 1,52m, nặng 53 kg song chị có kỹ thuật và sức bền rất tốt. Ngoài giải nhất ở nội dung đẩy gậy nữ, chị còn cùng đồng đội giành giải nhất môn kéo co. Chị H’Plin bộc bạch: “Nhà nuôi bò vỗ béo nên ngày nào mình cũng cắt cỏ, vác đem về, nhờ vậy sức khỏe dẻo dai. Cái quan trọng trong thi đấu là mình phải có sự khéo léo, đặc biệt môn đẩy gậy và kéo co phải tạo thế đứng vững chắc, duy trì được sức bền. Cả 2 vợ chồng mình đều yêu thích thể thao và thường xuyên tham gia các giải đấu để rèn luyện sức khỏe, làm gương cho con cháu”.

Giống như chị H’Plin, anh Ksor Lok (SN 1982, tổ 9) ghi tên mình trong bảng vàng ở nội dung bắn nỏ. Yêu thích môn thể thao này từ nhỏ, anh tự tìm tòi, học hỏi kỹ thuật bắn sao cho chính xác. Nhờ tập luyện thường xuyên, 20 năm qua, anh tích cực tham gia các giải đấu do thị xã tổ chức và được chọn đi thi cấp tỉnh. “Chơi thể thao trước tiên phải có sự đam mê. Chỉ khi thực sự yêu thích nó, bạn mới cố gắng tập luyện. Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là đã truyền được tình yêu thể thao sang cho các con. Hội thao lần này, con gái lớn 17 tuổi cũng đã giành giải nhì ở nội dung bắn nỏ nữ. Đây là động lực để 2 cha con cùng cố gắng tại các giải năm sau”-anh Lok cho hay.

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích cao tại hội thao. Ảnh: Vũ Chi

Tại lễ bế mạc hội thao, Ban tổ chức đã trao 8 giải toàn đoàn gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất toàn đoàn thuộc về phường Đoàn Kết; giải nhì: phường Sông Bờ và phường Cheo Reo đạt giải ba. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 9 giải nhất, nhì, ba cho từng nội dung thi đấu và 1 giải phong cách.

Ở vị trí thứ 2 toàn đoàn tại hội thao là phường Sông Bờ với 2 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba. Nhờ duy trì tập luyện thường xuyên, VĐV phường Sông Bờ tỏ rõ ưu thế trong môn bóng chuyền. Chị Võ Thanh Thúy-Đội trưởng đội bóng chuyền-chia sẻ: “Đội bóng chuyền của phường chủ yếu là đoàn viên, thanh niên tổ dân phố 4. Nhờ có sân nhà sinh hoạt cộng đồng của tổ dân phố, chi đoàn thành lập đội bóng và tập luyện vào các buổi chiều tối hàng ngày, vừa giúp rèn luyện sức khỏe vừa góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của địa phương. Giải nhất tại hội thao là kết quả xứng đáng cho nỗ lực tập luyện của đội thời gian qua”.

Phát biểu tại lễ bế mạc hội thao, ông Trịnh Văn Lương-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã-đánh giá: Nhờ sự quan tâm của Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, UBND thị xã, lãnh đạo các xã, phường, sự nỗ lực của Ban tổ chức, trọng tài, các huấn luyện viên và VĐV, hội thao đã thành công tốt đẹp. Các VĐV đã thi đấu hết mình, nêu cao tinh thần trung thực, cao thượng. Căn cứ vào thành tích thi đấu, Ban tổ chức lựa chọn những VĐV xuất sắc nhất tham dự Hội thao Đại đoàn kết tỉnh Gia Lai lần thứ VII. “Trong thi đấu có VĐV đạt giải và chưa đạt, tuy nhiên tất cả đều có chung một chiến thắng, một phần thưởng lớn lao vô giá đó là thắt chặt tinh thần đoàn kết toàn dân, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, khích lệ tinh thần tham gia tập luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”-ông Lương nhấn mạnh.

VŨ CHI